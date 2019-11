Rostock

Tina Turners Fans lieben sie für ihre tiefe, rockige Röhre, ihre Löwenmähne, ihren Sex-Appeal und ihre Hits wie „The Best“ oder „What’s Love Got to Do with It?“. Die Sängerin und Schauspielerin wird am Dienstag 80 Jahre alt.

1996 rockte Tina Turner im Rostocker Ostseestadion vor mehr als 30 000 Zuschauern. Lassen Sie uns gemeinsam in Erinnerungen an das Konzert schwelgen. Schicken Sie uns Ihre Bilder und Erinnerungen an das Konzert von ’96. So war es, die Rocklegende live zu erleben!

Schicken Sie Ihre Bilder bitte an: online@ostsee-zeitung.de.

Von Nora Reinhardt