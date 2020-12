Wie klingt MV? Hm, gar nicht so leicht zu beantworten. Schließlich ist das, was das Land musikalisch zu bieten hat, viel zu umfangreich um diese eine Melodie herauszufiltern. Sei’s drum. Viel zu schade wäre es auch, diesen Schatz an Vielfältigkeit nicht zu heben – und ihn schließlich gebührend zu ehren. So geschehen.

Fast 90 Musikerinnen und Musiker sowie Bands aus Mecklenburg-Vorpommern wurden in den zurückliegenden Monaten für den Tourförderpreis 2020 vorgeschlagen. Sie zeigten einmal mehr, wie vielgestaltig die Musikszene im Land ist: von elektronischen Künstlerinnen und Künstlern über Singer-Songwriterinnen und Songwritern, Hip-Hop-Acts bis hin zu Rock- und Metal-Bands – alle Genres waren vertreten. Was für ein elektrisierendes Aufgebot.

Anzeige

Jury: Tini Thern hat großes Potenzial

Da war es keine leichte Aufgabe für die Jurorinnen und Juroren Judith van Waterkant (DJane), Golo Schmiedt (Musiker und Moderator) und Alexander Pröger (Moderator und Redakteur) sich auf zwei Musikerinnen / Musiker und Bands zu einigen. Gefragt war das Zusammenspiel von musikalischer Qualität, Aktualität und medialer Präsenz.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Neben einigen anderen, waren die Sängerin und Produzentin Tini Thern und die Band Les Enfants Sauvages schnell im Gespräch für die beiden auf jeweils 3000 Euro dotierten Preise. „In der Newcomerin Tini Thern, die vor kurzem ihre erste EP veröffentlicht hat, sehen wir großes Potenzial“, so Jurymitglied Alexander Pröger. Die 21-jährige Rostockerin schwankt noch zwischen einem Gesangs- oder Producing-Studiengang, „will aber auf alle Fälle etwas mit Musik studieren“.

Nächstes Album von Les Enfants Sauvages

Das Experimental-Pop-Trio Les Enfants Sauvages hat die gemeinsame Studienzeit an der Rostocker Hochschule für Musik und Theater schon hinter sich und ist gerade mit der Fertigstellung des nächsten Albums beschäftigt, welches im Frühjahr 2021 veröffentlicht werden soll. „Der Tourförderpreis wird uns helfen, Gigs spielen zu können, die wir wegen niedriger Gagen oder fehlender Fahrtkosten sonst nicht hätten realisieren können“, sagt Lena Schmidt, Sängerin der Band. Bei Jurorin Judith van Waterkant sorgte Les Enfants Sauvages „für den Gänsehaut-Moment“. Sie möchte beide Gewinner*innen gerne in ihrem Weihnachtspodcast präsentieren.

„Ich freue mich, dass wir den PopKW-Tourförderpreis 2020 virtuell überreichen konnten und wünsche Tini Thern und Les Enfants Sauvages, aber auch allen anderen Musiker*innen, dass sie bald wieder live spielen können“, so Selina Pavlitschek, Geschäftsführerin von PopKW. Der PopKW-Tourförderpreis 2020 ist gestiftet vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur MV.

Von Juliane Lange