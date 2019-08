Frankfurt/Rostock

Nach dem gewaltsamen Tod eines kleinen Jungen am Frankfurter Hauptbahnhof sollen die Bahnhöfe nun sicherer werden. Die Bahn setzte am Montag eine Projektgruppe ein, die am Beispiel Frankfurt/Main verschiedene Sicherheitsmaßnahmen überprüfen soll. Die Ergebnisse könnten dann bundesweit übernommen werden. In MV wird allerdings am Erfolg der Aktion gezweifelt.

Die Projektgruppe soll nun Effizienz, Machbarkeit und Kosten ermitteln – zum Beispiel für Bahnsteigmarkierungen, Ansagen, mehr Sicherheitspersonal und mehr Videoüberwachung, hieß es. Die Lösungen könnten personeller, organisatorischer oder technischer Art sein, sagte ein Bahn-Sprecher. „Wir sind völlig ergebnisoffen.“ Ziel sei, bis zu einem von Innenminister Horst Seehofer ( CSU) angekündigten Sicherheitsgipfel Ideen zu erarbeiten.

In Frankfurt hatte vergangene Woche ein Mann einen Achtjährigen und dessen Mutter vor einen einfahrenden ICE gestoßen. Der Junge starb noch im Gleisbett, seine Mutter konnte sich in letzter Sekunde retten.

Der Schweriner Verkehrsminister Christian Pegel ( SPD) glaubt nicht, dass die Sicherheitsvorkehrungen in MV viel bringen werden: „Aus unserer Sicht ist davon auszugehen, dass eventuelle zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen – in Ergänzung zu den bereits flächendeckend stolperfreien und großteils videoüberwachten Bahnsteigen – vorrangig in den großen Bahnhöfen mit großen Menschenmengen Einsatz finden dürften, also eher nicht in MV.“ Zudem müsse gründlich geprüft werden, ob die Pläne umgesetzt werden können, ohne den Zugang zum Bahnsteig und das Ein- und Aussteigen am Zug zu stören.

Axel Büssem