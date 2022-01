Todesdrohung gegen MVs Ministerpräsidentin Manuela Schwesig

Schwerin

Todesdrohung gegen Manuela Schwesig (SPD): In einer Chatgruppe des sozialen Netzwerkes Telegram ist ein Text mit Foto der Ministerpräsidentin aufgetaucht, der Sicherheitsbehörden auf den Plan ruft. „Sie wird abgeholt, entweder mit dem Streifenwagen in Jacke oder mit dem Leichenwagen, egal wie sie wird abgeholt“, steht in einer Nachricht zu lesen, die Querdenkern aus MV zugeordnet wird.

Die Staatskanzlei ist alarmiert. „Wir nehmen diese Drohung gegen die Ministerpräsidentin sehr ernst und werden das konsequent strafrechtlich verfolgen lassen“, so ein Sprecher. Der Fall sei an das Landeskriminalamt (LKA) übergeben worden. Schwesig äußerte sich nicht zu der Todesdrohung.

Bereits vor wenigen Tagen wurde eine Todesdrohung gegen Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) bekannt. Eine Mutter kritisierte per E-Mail die Corona-Politik, konkret die Aufforderung Oldenburgs an Eltern, ihre Kinder zwischen Weihnachten und Silvester zu Hause zu betreuen. Dann schrieb sie: „Diese Regierung ist so armselig. Ich hoffe, es kommt bald die Zeit, in der wieder alles normal läuft und Sie als Verbrecher hängen!“ Auch hier ermittelt das LKA.

Von Frank Pubantz