An der Kreideküste Rügen wurde vor zwei Wochen die Leiche eines Mannes gefunden. Er trug keine Papiere bei sich und konnte bisher nicht identifiziert werden. Nun prüft die Polizei „Vergleichsmaterial“. Noch schöpft sie nicht alle Suchwege aus.

Wer ist der Tote an der Rügener Steilküste? Polizei prüft ersten Hinweis

Wer ist der Tote an der Rügener Steilküste? Polizei prüft ersten Hinweis