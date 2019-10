Mehr als fünf Stunden hielt ein entflohenes Zebra Autofahrer und Einsatzkräfte rund um die A 20 bei Tessin in Atem. Am Ende wurde das Tier von Feuerwehrleuten getötet. Der Besitzer will nun die Hansestadt Rostock verklagen, die Behörden rechtfertigen die Schüsse. Die Geschichte eines Dramas.