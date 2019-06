Karow

Tragischer Unfall in Mecklenburg: Ein 20-Jähriger ist laut Polizei bei Arbeiten mit einer Zaunwickelmaschine tödlich verletzt worden. Zeugen fanden den Toten am Sonnabend in einem Waldstück bei Karow (Ludwigslust-Parchim) und alarmierten sofort die Polizei. Diese schließt derzeit ein Fremdverschulden aus. Der junge Mann geriet mit seinem Körper in die Maschine, der Notarzt konnte nur noch den Tod des 20-Jährigen feststellen.

Laut einem Sprecher der Polizei soll er die Arbeiten mit der Maschine in seiner Freizeit verrichtet haben. Die Kriminalpolizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, die Ermittlungen der genauen Todesumstände dauern an. Auch der genaue Todeszeitpunkt ist derzeit noch unklar.

kay/RND