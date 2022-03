Schwerin

Auch am Tag nach dem tödlichen Brand in einer Wohnung im Schweriner Stadtteil Neu Zippendorf sind noch immer viele Fragen offen: Wie kam es dazu, dass eine 35 Jahre alte Mutter und ihre fünfjährige Tochter in den eigenen Wänden ums Leben kamen? Warum haben sie es nicht rechtzeitig in Sicherheit geschafft? Gab es Rauchmelder und haben die keinen Alarm geschlagen?

Nach OZ-Informationen sind die beiden wohl im Schlaf von tödlichen Brandgasen überrascht worden. Darauf jedenfalls deuten die ersten Ermittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft hin. Und: Selbst Rauchmelder bieten keine 100-prozentige Sicherheit, sagen Experten.

Erste Ermittlungsergebnisse zum tödlichen Brand in Schwerin am Montag

Der Brand in der Wohnung war gegen 3 Uhr in der Nacht zum Sonnabend, 12. März, gemeldet worden. Die Schweriner Berufsfeuerwehr war mit 50 Einsatzkräften vor Ort, konnte Mutter und Tochter aus der Wohnung holen. Doch die Hilfe kam zu spät: Die 35-Jährige verstarb später im Krankenhaus – trotz zwischenzeitlich erfolgreicher Wiederbelebungsmaßnahmen. Das Kind soll bereits tot geborgen worden sein.

Die Ermittlungen führt nun die Staatsanwaltschaft Schwerin. „Ein Brandursachen-Ermittler und Experten waren bereits vor Ort, haben sich den Brandort angesehen“, sagte Oberstaatsanwalt Jörg Ebert am Sonntag der OZ. Ergebnisse würden aber erst am Montag vorliegen. „Erst dann können wir auch sagen, wo genau das Feuer ausgebrochen ist.“

Ebenfalls am Montag entscheide sich auch, ob noch eine Obduktion der beiden Brandopfer angeordnet wird. Wieso? „Wir wollen die genaue Todesursache ermitteln“, so Ebert. Eine erste Leichenschau habe aber ergeben, dass die beiden noch lebten, als der Brand in ihrer Wohnung ausbrach, so Ebert.

Experte: Der Rauch ist das gefährlichste

Ob es in der Neu Zippendorfer Wohnung Rauchmelder gab, ob die auch eingeschaltet waren und ausgelöst haben – alles noch unklar. Seit dem 1. Januar 2010 sind Rauchmelder in allen Wohnungen und Häusern im Land vorgeschrieben. In Mietswohnungen hat in der Regel der Vermieter dafür Sorge zu tragen, dass sie ordnungsgemäß installiert und funktionsfähig sind.

„Rauchmelder retten Leben. Aber auch sie bieten keinen 100-prozentigen Schutz“, sagt Experte Olaf Schulz. Er ist Wehrführer der Feuerwehr Bad Doberan, im Hauptberuf Brandoberamtsrat bei der Berufsfeuerwehr Rostock. Zum Fall in Schwerin kann und will er ausdrücklich nichts sagen. Schulz äußert sich nur allgemein zu Wohnungsbränden: „Oft sind die Rauchgase das Gefährlichste.“

Rauchmelder würden die zwar erkennen: „Im Sensor der Gerät wird ein Stromkreis durch die Gase und Rauchpartikel unterbrochen. Dann löst der Alarm aus.“ Doch es gibt auch Szenarien, da kommt der Alarm zu spät: „Das hängt von der Wohnung ab, davon wie die Möbel stehen.“ Der giftige Rauch – unter anderem enthält er das geruchlose, erstickende Gas Kohlenmonoxid – steige nur langsam nach oben. „Es kann durch Türritzen kriechen, überrascht die Menschen im Schlaf bevor er ein Sensor überhaupt anschlagen kann.“ Selbst wenn: „Kohlenmonoxid wirkt narkotisierend“, sagt Schulz. Wenn der Alarm dann doch losgeht, könnten die Opfer bereits nicht mehr in der Lage sein, zu reagieren.

Empfehlung für Rauchmelder mit „Bus-System“

Der Experte empfiehlt Rauchmelder, die im so genannten „Bus-System“ arbeiten: „Oft ist es so, dass jeder Rauchmelder für sich alleine warnt. Nur wenn er etwas bemerkt. Beim Bus-System sind alle Melder zusammengeschaltet: Bemerkt einer Rauch, lösen sofort alle aus.“ Er nutze so ein System zu Hause. „Es bringt ein Stück mehr Sicherheit.“

Von Andreas Meyer