Wittenbeck

Am Tag nach dem tödlichen Unfall ist am Wohnmobilstellplatz in Wittenbeck kaum noch etwas zu sehen. Unbekannte haben dort einen Blumenstrauß aufgestellt, wo am Sonntag ein Wohnmobil von der Bäderbahn Molli erfasst und zerstört wurde. Der Fahrer kam dabei ums Leben, die Beifahrerin wurde schwer verletzt. Laut Polizeiangaben hatte der Mann nahe der Haltestelle Steilküste zunächst an dem Gleis angehalten. Als der Zug sich aus Richtung Kühlungsborn näherte soll er aus noch ungeklärter Ursache losgefahren sein. Dadurch kam es zur Kollision. 

Im Gras und auf der Straße haben die Ermittler gelbe Farbmarkierungen hinterlassen. Die Unfallursache ist noch ungeklärt. Das Gras neben den Gleisen ist abgerissen. Beim Unfall wurde ein Mast sowie ein Trafohäuschens abgerissen. Die Rettungskräfte haben es unweit der Gleise neben einem Gebüsch abgelegt.

An der Unfallstelle am Wohnmobilstellplatz in Wittenbeck haben Unbekannte Blumen zum Gedenken aufgestellt. Quelle: Cora Meyer

„Eine Tragödie, was da passiert ist“

Der Unfall gibt der Diskussion um eine Schrankenanlage am Wohnmobilstellplatz neue Nahrung. „Es ist eine furchtbare Tragödie, was da passiert ist“, sagt Platzbetreiber Christoph von Brandenstein. „Wir alle wollen natürlich einen sicheren Bahnübergang.“ Wer den bezahlen soll, ist allerdings nicht klar. Die Gemeinde kann sich den Übergang nicht leisten, die Mecklenburgische Bäderbahn verwies bisher immer auf den Betreiber des Wohnmobilstellplatzes, den sie in der Pflicht sehe. Zudem hatte die Molli GmbH bei vergangenen Unfällen an unbeschränkten Bahnübergängen darauf hingewiesen, das diese nach den hohen Standards des Eisenbahngesetzes und weiterer Verordnungen sicher seien.

Zur Galerie Die Mecklenburgische Bäderbahn Molli ist am Sonntag am Bahnübergang Steilküste bei Wittenbeck mit einem Wohnmobil zusammengestoßen. Dabei starb der 72 Jahre alte Fahrer des Wohnmobils. Die Beifahrerin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

„Wir haben uns bereiterklärt, für das, was gesetzlich notwendig ist, die Kosten zu übernehmen“, sagt Christoph von Brandenstein. Das wäre eine Schrankenanlage ab 2500 Querungen, sagt Thomas Zietz, Vorsitzender des Bauausschusses.

Letzte Verkehrszählung im Juli

„Wir haben eine Verkehrszählung gemacht“, sagt der Stellplatzbetreiber. Die fand Anfang Juli statt, also in der Hauptsaison.“ Dabei hätten jedoch deutlich weniger Fahrzeuge die Gleise an dieser Stelle überfahren. Der letzte schwere Unfall ereignete sich dort 1986 mit einem Traktor.

Magnus (r.) und Christoph von Brandenstein vom Wohnmobilstellplatz 2019 am Bahnübergang Steilküste. Ob hier eine Schrankenanlage hin soll, wird schon länger diskutiert. Quelle: Rolf Barkhorn

Auch die Gemeinde Wittenbeck hat die Situation am Bahnübergang im Blick. „Wir hatten vor drei Wochen eine Sonderverkehrsschau und waren eigentlich hoch zufrieden“, sagt Thomas Zietz. Nach dem Unfall müsse man die Situation neu bewerten. Das sei allerdings erst dann abschließend möglich, wenn man wisse, was tatsächlich zu dem Unfall geführt hat. Michael Mißlitz, Geschäftsführer der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli GmbH, hatte am Sonntag angekündigt, das Thema in der nächsten Gesellschafterversammlung am Dienstag ansprechen zu wollen.

Final beschlossen sei noch nichts, sagt auch Christoph von Brandenstein.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Molli dampft wieder

Durch den schweren Unfall war die Molli-Strecke am Sonntag zwischen Kühlungsborn und Heiligendamm voll gesperrt worden. Stattdessen brachten Busse die Fahrgäste vom Ostseebad ins Seebad.

Am Montag hat der Molli seinen Betrieb wieder auf der gesamten Strecke aufgenommen. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde die leicht beschädigte Dampflok samt Zug noch am Sonntag bis Heiligendamm gefahren und abgestellt. Dort soll sie noch einmal genauer untersucht werden.

Insgesamt gibt es fünf Damploks bei der Bäderbahn. Derzeit sind nur zwei davon im Betrieb. Eine ist durch den Unfall aus dem Verkehr gezogen, eine vierte geht in die Werkstatt nach Meiningen, die fünfte sei laut Michael Mißlitz gerade aus dieser zurückgekommen und ab Dienstag wieder einsatzfähig.

Regelmäßig Unfälle mit dem Molli

Unfälle zwischen Fahrzeugen und der Schmalspurbahn gibt es immer wieder. So war die Bäderbahn im Dezember 2020 am unbeschrankten Bahnübergang in der Ulmenstraße in Kühlungsborn mit einem Auto zusammengestoßen. Im Juni 2020 war ein Autofahrer in der Mollistraße in Bad Doberan mit dem Zug kollidiert.

Der letzte schwere Unfall liegt schon einige Jahre zurück. Im Mai 2018 war der Molli in Richtung Kühlungsborn unterwegs als er auf dem unbeschrankten Bahnübergang Fulgen im ländlichen Außenbereich in Kühlungsborn Ost mit einem Traktor kollidiert. Die Lok riss das Fahrzeug mehrere Meter mit. Der Trecker-Fahrer wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Von Cora Meyer