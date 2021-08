Rostock

Das Geisterrad und ein von Blumen umringtes Kreuz mit dem Namenszug Sonja erinnern an die Tragödie, die sich vor fast genau einem Jahr an der B 105 abspielte. Hier, am Ortseingang von Rostock-Sievershagen, hat ein Autofahrer eine 52 Jahre alte Frau überfahren und getötet.

Auch ein Jahr nach dem Radunfall kommt die Familie der Verstorbenen nicht zur Ruhe: Es gab zwar eine Gerichtsverhandlung gegen den Unfallverursacher und auch ein Urteil wurde kürzlich gesprochen, doch der Angeklagte akzeptiert das nicht.

Rückblick: Es ist der Morgen des 18. August 2020. Von Doberan aus radelt die 52-Jährige zur Arbeit nach Rostock – wie jeden Tag. Doch diesmal wird sie an ihrem Ziel nie ankommen. Als sie am Modepark Röther im Ostseepark Sievershagen die B 105 überqueren will, löscht ein Autofahrer ihr Leben aus. Mit einem Mietwagen rast der damals 20-Jährige aus Richtung Rostock über die Kreuzung – obwohl die Ampel rot für ihn zeigt und andere Autos vor ihm längst angehalten haben. Die Radlerin hat keine Chance und wird vom Auto voll erfasst. Trotz sofort eingeleiteter Hilfsmaßnahmen stirbt sie noch an der Unfallstelle.

Angeklagter zweifelt Gutachten an

Das Amtsgericht Rostock hat den Autofahrer kürzlich wegen fahrlässiger Tötung in Tateinheit mit vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs nach Erwachsenenstrafrecht zu zwei Jahren und drei Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Außerdem wurde ihm die Fahrerlaubnis entzogen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Angeklagte hat Berufung eingelegt.

„Nach der bisher vorliegenden Begründung wird das Sachverständigengutachten angezweifelt“, sagt Anne Kruse, Sprecherin des Landgerichts Rostock, bei dem der Fall aktuell liegt. Die Ermittler seien in ihrer Expertise zu dem Schluss gekommen, dass der Angeklagte mit 110 bis 118 km/h unterwegs gewesen ist, als er am Tatort aufs Bremspedal stieg. Mit 80 bis 88 km/h sei das Auto gegen die Radfahrerin gefahren, so die Gutachter. Am Unfallort sind höchstens 50 km/h erlaubt. Außerdem, sagt Kruse, habe das Amtsgericht festgestellt, dass die Ampel seit mehreren Sekunden auf Rot stand und der Angeklagte an den bereits stehenden bzw. abbremsenden Fahrzeugen vorbeigefahren ist. „Aus diesen Gründen ging das Amtsgericht von einer bewussten Fahrlässigkeit aus.“

Radentscheid: Urteil ist zu milde

Marie Heidenreich: Der Radentscheid Rostock hat am 19. August zu einer Mahnwache am Unfallort in Sievershagen aufgerufen. Quelle: Doris Deutsch

Bei einer Mahnwache, die nach Aufruf der Initiative Radentscheid Rostock am Tag nach dem Unfall in Sievershagen stattfand, trauerten Freunde und Familie öffentlich um die Getötete – mit dabei die Töchter der Verstorbenen, damals 24 und 31 Jahre jung. „Sie um ihre Mutter weinen zu sehen, hat mir das Herz gebrochen“, sagt Marie Heidenreich. Für die Radentscheid-Sprecherin ist das Urteil des Amtsgerichts noch zu milde, auch wenn „es für Rostocker Verhältnisse scharf und immerhin eine Freiheitsstrafe und nicht bloß eine Geldstrafe ist“. Andere Gerichte in Deutschland hätten in ähnlichen Fälle jedoch härter durchgegriffen und auf Mord entschieden. Denn der sogenannte Raserparagraf (§ 315d StGB) gelte nicht nur für illegale Autorennen zwischen zwei Gegnern, sondern komme auch dann in Betracht, wenn ein Autofahrer ein Rennen gegen sich selbst beziehungsweise die Zeit fährt, erklärt sie.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Radentscheid Rostock hatte am 19. August 2020 zu einer Mahnwache am Unfallort in Sievershagen aufgerufen. Ein Ghost-Rad wurde aufgestellt und zum Gedenken mit Rosen bestückt. Familie und Freunde haben Blumen und Kerzen an der Unfallstelle abgelegt. Quelle: Doris Deutsch

Termin für Verhandlung frühestens Ende des Jahres

Doch selbst dann wäre das für die Hinterbliebenen allenfalls ein schwacher Trost. „Für die Familie war das, was in Sievershagen passiert ist, ein schlimmer Schicksalsschlag. Den kann man durch nichts wieder gutmachen“, sagt Marie Heidenreich. Für sie ebenfalls unerträglich, dass der Mann, der Schuld am Leid der Familie trage, sich bald wieder hinters Steuer setzen darf. „Das jetzige Urteil sieht nur eine Führerscheinsperre von drei Jahren vor. Dabei hat er bewiesen, dass er nicht verantwortungsbewusst genug ist, Auto zu fahren. Er hat das Fahrzeug als Waffe eingesetzt und war sich bewusst, dass er andere gefährdet.“

Ob und wie lange der Angeklagte in Haft muss, wird sich frühestens Ende des Jahres entscheiden. Mit einem Termin für die Berufungsverhandlung sei nicht vor Dezember zu rechnen, so das Rostocker Landgericht.

Von Antje Bernstein