Tödlicher Sturz von Kleinkind in Güstrow: Kein dringender Tatverdacht gegen Eltern

Güstrow

Ein zwei Jahre altes Kind war am Samstag aus dem dritten Stock eines Mehrfamilienhauses in Güstrow (Landkreis Rostock) gestürzt. Es wurde in einem Krankenhaus versorgt, konnte aber nicht gerettet werden.

Nun teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Rostock mit, dass es keinen dringenden Tatverdacht gegen die Eltern gibt. Weitere Ermittlungen dauerten an.

Anzeige

Staatsanwaltschaft nennt Details

Nach Angaben von Harald Nowack, Sprecher der Staatsanwaltschaft Rostock, fiel der Zweijährige gegen 19.15 Uhr aus dem dritten Stock des Gebäudes in der Straße Grüner Winkel und knallte auf den gepflasterten Gehweg.

Weitere OZ+ Artikel

Polizei und Rettungsdienst wurden gerufen, auch ein Rettungshubschrauber landete am Einsatzort. Das Kleinkind kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Kind starb im Krankenhaus

Der Junge starb in der Nacht zu Sonntag in einem Krankenhaus. Wie es zu dem Sturz aus dem Fenster kam, ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft will mit Hilfe von Zeugenbefragungen klären, ob das Kind selbst auf das Fensterbrett geklettert ist.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln zu genauen Umständen. Dazu wurden die Mutter (23) und der Vater (29) des Kindes befragt. Die Eltern stammen aus Syrien. „Bisher stellt sich der Fall für uns als Unglück dar“, so Nowack.

Lesen Sie auch

Von RND/dpa