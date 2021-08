Tribsees

Der Unfall ereignete sich am 21.08.2021 gegen 21.35 Uhr auf der Autobahnbrücke bei Tribsees. Wie die Polizei mitteilte, befuhr eine 39-Jährige mit ihrem PKW Mercedes die Landesstraße 19 aus Richtung Grimmen kommend in Richtung Tribsees.

Auto stürzt Böschung herab und gerät in Brand

Auf der Brücke über die A20 kam der PKW aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr die Leitplanke, sagte der Sprecher. In der weiteren Folge stürzte der Mercedes die Böschung hinunter, kam in der Nebenanlage der Autobahn zum Stillstand und geriet dann in Brand.

Frau wird aus Auto geschleudert

Die aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald stammende Fahrzeugführerin sei bei dem Unfall aus ihrem Fahrzeug geschleudert worden und habe dabei so schwere Verletzungen erlitten, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Zur Brandbekämpfung wurden die Freiwilligen Feuerwehren Grimmen, Tribsees und Zarrentin eingesetzt, welche mit 30 Einsatzkräften vor Ort waren. Zur Untersuchung der genauen Unfallursache wurde ein Mitarbeiter der Dekra angefordert.

Landesstraße für dreieinhalb Stunden gesperrt

Während der Unfallaufnahme musste die L19 für etwa 3,5 Stunden voll gesperrt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt laut Polizei etwa 4.000 Euro.

