Nach dem schweren Unfall auf der B110 auf Usedom am 19. Juni teilte die Polizei erste Ermittlungsergebnisse mit und gab Informationen über die Opfer bekannt. Zwei Frauen starben noch an der Unfallstelle, von den vier Schwerverletzten schweben zwei in Lebensgefahr. Was bislang über den Unfall und die Opfer bekannt ist.