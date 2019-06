Rosenhagen

Ein 67-jähriger Mopedfahrer ist am Montagnachmittag bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Laut Angaben der Polizei kam der Mann auf der K 50 zwischen den Ortschaften Rosenhagen (Vorpommern-Greifswald) und Bugewitz mit seiner Simson aus noch ungeklärter Ursache von seiner Fahrbahn ab und fuhr nach links in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit einem Traktor zusammen.Der Mopedfahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Zur Galerie Wie gefährlich sind Mecklenburg-Vorpommerns Straßen? Im Jahr 2018 starben 86 Menschen bei Verkehrsunfällen im Land – sieben mehr als im Vorjahr. Klicken Sie sich durch die Fotostrecke zu Unfällen, die sich seit 2018 in Mecklenburg-Vorpommern ereignet haben, und fahren Sie bitte rücksichtsvoll.

Zu Klärung der Unfallursache kam ein Mitarbeiter der Dekra zum Einsatz. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

