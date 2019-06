Mustin

Bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Mustin ( Ludwigslust-Parchim) ist am Sonnabendvormittag der Mitarbeiter eines Abfallentsorgungsbetriebs tödlich verunglückt. Laut Polizei kam der Mann beim Abholen von Abfall unter das Abfallfahrzeug. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er starb. Der Fahrer erlitt einen Schock.

Kripo untersucht Unfalltod durch Abfallfahrzeug

Es wurden der Kriminaldauerdienst und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Unfall-Sachverständiger eingesetzt. Die genauen Umstände des Verkehrsunfalls werden durch die Kriminalpolizei ermittelt.

RND/kst