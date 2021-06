Stralsund

Trauer, Verzweiflung und Tränen: Immer wieder finden sich Menschen an der Unfallstelle am Kreisverkehr Frankenwall ein. Sie legen Blumen nieder, zünden Kerzen an – oder verabschieden sich mit Briefen. Sie gedenken des 17-Jährigen, der am Montag nach einem Sturz mit dem Moped ums Leben kam. Unter den Trauernden befinden sich auch etliche Freunde, Mitschüler einer Stralsunder Schule. Am Dienstagnachmittag veranstalteten sie für ihren „Kumpel Leon“ eine Mahnwache.

Freunde bringen Botschaften an Laterne an

Sein bester Freund, ein groß gewachsener, junger Mann, der anonym bleiben möchte, rang mit den Worten: „Wir haben einen Abend zuvor noch gemeinsam seinen Hof aufgeräumt. Alles war gut. Leon war ein guter und umsichtiger Fahrer.

Er hatte immer einen Helm auf, ich kann einfach nicht fassen, wie das passieren konnte.“ Auch Leons langjährige Freundin Neele nahm Abschied. Die junge Frau brachte einen Brief an der Laterne an. „Danke für die vier schönen Jahre, dein Schatzi“, schreibt sie.

Eine Nahaufnahme zeigt Abschiedsgrüße an der Laterne. Quelle: Christian Rödel

Landrat Stefan Kerth (SPD) kondoliert der Familie

Den Beileidsbekundungen schließt sich auch Landrat Stefan Kerth (SPD) an. „Jeder Unfall auf unseren Straßen ist einer zu viel und bedauerlich“, sagt er. „Besonders schwer ist es jedoch, wenn so ein junger Mensch plötzlich aus dem Leben gerissen wird. Ich wünsche der Familie und allen Hinterbliebenen viel Kraft in dieser schweren Stunde.“

Ganz ähnlich formuliert es auch die Polizei Stralsund auf der eigenen Facebook-Seite. „Wir sprechen der Familie, den Angehörigen und allen Freunden unser tiefstes Beileid aus und wünschen viel Kraft für die bevorstehende Zeit“, schrieben die Beamten.

Helm wurde bei Unfallaufnahme gesichert

Dass der junge Mann höchstwahrscheinlich einen Helm trug, bestätigt auch die Stralsunder Polizei. „Vermutlich hat er ihn bei oder nach dem Unfall verloren“, sagt eine Sprecherin der Polizei. Der Integralhelm wurde jedenfalls während der Unfallaufnahme gesichert. Die genaue Unfallursache ist bisher jedoch noch unbekannt. Ein Sachverständiger der Dekra hatte bereits am Montag die Ermittlungen dazu aufgenommen. Doch mit einem Ergebnis des Gutachters kann erst in einigen Wochen gerechnet werden.

Wenige tödliche Unfälle in den letzten Jahren

Tödliche Unfälle in der Stralsunder Innenstadt sind selten. 2020 und 2018 gab es keine tödlichen Verkehrsunfälle im Stadtgebiet. Im Jahr 2019 kam es laut Polizeistatistik jedoch zu zwei Unfällen mit tödlichem Ausgang. Ein Radfahrer verunglückte tödlich bei einem Sturz und ein Rollstuhlfahrer wurde in der Greifswalder Chaussee von einem Bus erfasst und verstarb wenig später im Krankenhaus.

Den letzten tödlichen „Mopedunfall“ gab es im Jahr 2015. Damals kam ein junger Mann auf dem Rügendamm von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Betonpfeiler. Er starb an den Verletzungen, seine Freundin überlebte den Unfall.

Kreisverkehr am Frankenwall ist ein Gefahrenherd

Am Kreisverkehr Frankenwall ereignen sich immer wieder Unfälle. Auch die Stralsunder Polizei schätzt diesen bereits als Gefahrenherd ein. „Es handelt sich um eine Unfallhäufungsstelle“, erklärt eine Pressesprecherin der Polizei. „Da es in den letzten Jahren sowohl zu Unfällen beim Einbiegen und Kreuzen im Kreisverkehr kam und auch auf dem zweispurigen Stück dafür, beim Spurwechsel.“

Die Polizei spricht von einer Unfallhäufungsstelle, wenn es auf drei Jahre betrachtet fünf Unfälle mit Verletzten im 25-Meter-Radius gab. Dies ist am besagten Kreisverkehr Frankenwall der Fall.

Von Ines Sommer und Kay Steinke