Am Mittwochvormittag hat sich auf der B 111 auf der Insel Usedom ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Traktor mit Ladegabel ereignet. Ein Mensch kam dabei ums Leben. Die B 111 ist gesperrt. Der Einsatz der Rettungskräfte wird noch Stunden dauern.

Tödlicher Verkehrsunfall in Wolgast-Mahlzow: Zufahrt nach Usedom dicht – langer Stau auf B111

Verkehrsunfall - Tödlicher Verkehrsunfall in Wolgast-Mahlzow: Zufahrt nach Usedom dicht – langer Stau auf B111

Verkehrsunfall - Tödlicher Verkehrsunfall in Wolgast-Mahlzow: Zufahrt nach Usedom dicht – langer Stau auf B111