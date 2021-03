Cramonshagen

An der Scheibe dreht Birgit Teiner (59) am liebsten, und zwar nicht nur an der Töpferscheibe, sondern auch an der eines Telefons. Ein altes schnurgebundenes Telefon steht in ihrer Künstlerstube, das immer noch benutzt wird. Denn ein Handy besitzt die gut gelaunte Töpfermeisterin nicht und auch keinen Fernseher.

„Kennst du eine Serie, kennst du alle!“, durchschaut Birgit Teiner das System des Fernsehprogramms auf einen Blick. „Als Kind habe ich auch Fernsehen geschaut, in Schwarz-Weiß auf so einem kleinen Röhrenfernseher, dessen Antenne mit Alufolie umwickelt war wegen des besseren Empfangs. Mal wurde es schärfer, mal nicht. Manchmal kam auch nur Schnee“, erinnert sie sich mit einem Lachen an die alten Zeiten in der DDR zurück.

Lieber Drehscheibe als Mattscheibe, heißt es bei Töpferin Birgit Teiner. Quelle: Frank Söllner

„Fernsehen ist mir zu langweilig“

Seitdem existiert in Birgit Teiners Haushalt keine Mattscheibe mehr. „Wir könnten uns ja einen leisten, aber wir vermissen es nicht“, erklärt sie. „Wir“ sind dabei Birgit Teiner und ihr Mann. Das Paar kann in diesem Jahr seinen 40. Hochzeitstag feiern – und das ganz ohne Berieselung durch die Flimmerkiste!

„Mir ist Fernsehen einfach zu langweilig. Ich stricke lieber oder mache Kreuzworträtsel. Wir lesen auch gerne, beide.“ Und was ist, wenn sich Bekannte oder Freunde über einen Film unterhalten und sie nicht mitreden kann? „Ist doch schön, dann lasse ich mir den Inhalt erzählen. Manche können gut erzählen, manche nicht.“

Die talentierte Töpferin hat immer ein Lächeln auf den Lippen und viel zu erzählen. Quelle: Frank Söllner

Kunstwerke vielseitiger als Fernsehprogramm

Außerdem hat sie noch andere Interessen, die kein Fernseher ersetzen kann. „Wenn Gartensaison ist, bin ich ewig draußen. Ich finde, abends nur fernzusehen, das kann nicht Ziel des Lebens sein. Punkt 20 Uhr vor der Kiste sitzen halte ich für nicht erstrebenswert.“

Nicht nur mit dem Element Ton vertreibt sich die kreative Künstlerin gern ihre Zeit, sondern auch in der Natur Mecklenburgs. „Man kann ja auch in den Wald gehen, wandern zum Beispiel.“ Und natürlich töpfern. Das kann Birgit Teiner besonders gut. Sie hat 1988 die letzte in der DDR stattfindende Erwachsenenqualifizierung absolviert. Später noch ihren Meister gemacht. So vielseitig wie ihre Kunstwerke kann kein Fernsehprogramm sein.

Nein zur Spül-, ja zur Waschmaschine

Technische Errungenschaften sieht die talentierte Töpferin mit gespaltenen Gefühlen. „Ich habe auch keine Spülmaschine, aber auf meine Waschmaschine möchte ich nicht verzichten, also das Waschbrett brauche ich nicht zurück.“ Auch eine gute Bohrmaschine weiß sie zu schätzen, aber ein Mobiltelefon möchte sie partout nicht haben. Diese ganze Berieselung von außen ist nicht ihr Ding. „Diese Superinfos will ich gar nicht wissen – wer, wo und wieso gerade ist. Ich schreibe noch Postkarten und Briefe.“

Ohne Berieselung von außen geht es auch. Quelle: Frank Söllner

Abhängigkeit von Smartphones macht ihr Sorgen

Freunde raten ihr zu dem Besitz eines Handys, vor allem aus praktischen Gründen, falls sie mal eine Autopanne hat oder sich im Wald verläuft. Doch Birgit Teiner bleibt auch dann Frau der Lage. „Sollte ich mal eine Panne haben, werde ich es durchaus schaffen, mich mit ausgeprägter Mimik und Handzeichen bemerkbar zu machen. Und beim Wandern verlaufen ist auch nicht schlimm, da kommt man an Stellen, die man nicht kennt.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kritisch beäugt die schlagfertige Tonkünstlerin den Umgang mit den Smartphones. „Das Gerät nimmt viel Lebenszeit weg. Ich möchte mich mit meinen Freunden live treffen. Reden ist doch viel besser als texten, dabei kann man nicht die Regungen des anderen erkennen.“ Auch die Abhängigkeit von den mobilen Geräten macht ihr Sorgen. „Wenn einer da sitzt und immer auf sein Handy schielt, als ob er was verpassen würde, ist erschreckend.“ Eins ist klar: Wer Birgit Teiners Gesellschaft genießen darf, der braucht wirklich keinen Fernseher.

Von Anja von Semenow