Swinemünde

Bei dem Blindgänger handele es sich um eine besonders schwere Bombe vom Typ „Tallboy“, die im Zweiten Weltkrieg von der britischen Luftwaffe eingesetzt wurde. Laut Berichten des britischen Senders BBC hatten Bombe dieses Typs ein Gewicht von 5,4 Tonnen.

Ein Krisenstab sei zusammengekommen, um über das weitere Vorgehen zu beraten, sagte eine Sprecherin der Woiwodschaft Westpommern am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Warschau. Es habe zwar schon mehrfach Bergungen von Blindgängern aus der Fahrrinne zwischen Swinemünde und Stettin ( Szczecin) gegeben, aber mit einem so schweren Objekt habe man es zum ersten Mal zu tun. Eine direkte Gefahr für die 41 000 Einwohner der Hafenstadt bestehe derzeit nicht. Den Angaben zufolge wird der Krisenstab noch einige Zeit brauchen, um über eine Bergung oder eine Entschärfung der Fliegerbombe zu entscheiden.

Von RND/dpa