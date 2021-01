Rostock

Die Reporter der OSTSEE-ZEITUNG waren auch in den vergangenen zwölf Monaten vor Ort, um die besten Geschichten zusammenzutragen. Um den Leser das Gefühl des Dabeiseins zu geben, wurden auch die Kameras gezückt, um das Geschehene im Video festzuhalten. Doch auch Tutorials hat die OZ erstellt.

Doch welche Videos wurden im vergangenen Jahr am meisten geklickt? Dafür hat die OSTSEE-ZEITUNG die Daten der vergangenen zwölf Monate analysiert und die Top 5 hier noch einmal zusammengefasst.

Platz 1: Liebherr-Kran kollabiert bei Test im Rostocker Hafen

Der Bruch des Kranhakens am 2. Mai an Bord des Spezialschiffs „Orion“ bei Liebherr im Rostocker Seehafen sorgte für die spektakulärsten Bilder des Jahres. Bei einem sogenannten Überlast-Test kollabierte der Ausleger des nagelneuen, für 5000 Tonnen ausgelegten Spezialkrans. Beim Test mit einer 5500 Tonnen schweren, mit Wasser gefüllten Schute brach der Kranhaken und in der Folge schlug der Ausleger nach hinten über. Zwölf Personen wurden verletzt, zwei von ihnen schwer. Der Sachschaden beträgt 50 bis 100 Millionen Euro. Das wurde auch im Video festgehalten, das von den OZ-Lesern am häufigsten angeschaut wurde.

Etwa eine Woche später tauchte dann noch ein Überwachungsvideo auf, das bewies, dass der Bruch des Kranhakens Schuld für den Unfall hatte. Auch dieses Video wurde hundertfach geklickt.

Platz 2: Coronavirus : So wird der Verkehr Richtung Usedom kontrolliert

Im Frühjahr hielt das Coronavirus das Leben in Mecklenburg-Vorpommern zum ersten Mal im Schach. Unter anderem wurden Mitte März die Zufahrten zu den Urlaubsinseln für Touristen gesperrt. Rauf kam nur noch, wer dort arbeitet oder dort wohnt. Das wurde auch von der Polizei kontrolliert. Das dazugehörige Video von den Kontrollen auf Usedom ist das zweit meistgeklickte Video der OZ in diesem Jahr.

Dass das Thema aber auch in den anderen Regionen MVs interessierte, zeigt auch das Video von ebenjenen Kontrollen bei der Zufahrt auf die Insel Poel – auch dieses landete in der Top 10 der meistgesehen Videos des Jahres.

Platz 3: Wie nähe ich einen Mundschutz selbst?

Sich und andere vor dem Coronavirus richtig schützen – das gehört zu den wichtigsten Punkten in der Pandemie. Gerade am Anfang war das aber gar nicht so einfach, weil nicht genügend Mund-Nasen-Bedeckungen vorhanden waren beziehungsweise sie zu horrenden Preisen angeboten wurden. Eine Alternative war da das Selbstnähen. Das Tutorial von der OZ dazu landet auf Platz drei der meistgeklickten Videos des Jahres.

Platz 4: Eigenschutz oder Fremdschutz – welche Maske wirkt wie?

Die Maske beschäftigte auch weiter die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern. Wem hilft sie und gibt es Unterschiede zwischen den verschiedenen Maskenformen? Das entsprechende Erklärvideo der OZ ist auf Platz vier der meistgesehenen Videos 2020.

Platz 5: Motorradfahrer entzieht sich Polizeikontrolle in Wolgast

Wie sich ein Motorradfahrer an einem Polizeiwagen am 23. März in Wolgast vorbeidrängelt, ist das letzte Video der Top 5 des vergangenen Jahres der OZ.

Von Ann-Christin Schneider