Top-Adresse für Start-ups: Neuer Coworking Space im OZ-Medienhaus Rostock

Es soll der neue Hotspot für kreative Köpfe und Querdenker in Rostock werden – das „ Basislager“ im Medienhaus der OSTSEE-ZEITUNG. Der Coworking Space bietet Gründern das, was sie brauchen, um in der Geschäftswelt durchzustarten: einen flexiblen Arbeitsplatz, viel Freiraum für Ideen und einen kommunikativen Ort, um sich mit anderen Start-ups zu vernetzen.

Max Jagusch ist Manager des „Basislagers“. Quelle: OZ

„Insbesondere die jüngeren Generationen wünschen sich einen Arbeitsplatz, an dem man nicht nur stumpf seine To-Dos erledigt. Gefragt ist ein frisches, kreatives Umfeld, mit dem man auch interaktiv arbeiten kann – menschlich wie räumlich“, sagt Projektmanager Max Jagusch. „Wir wollen im ‚ Basislager‘ eine vitale Community schaffen und damit einen – vielleicht entscheidenden – Impuls für MV und die regionale Wirtschaft geben.“

Gemeinsam statt einsam

Der Coworking Space wirft traditionelle Formen der Büroarbeit buchstäblich über den Haufen. Denn im „ Basislager“ können Freiberufler und Start-ups sowohl unabhängig voneinander als auch an gemeinsamen Projekten arbeiten. Dafür stehen ihnen unterschiedliche Optionen auf insgesamt 850 Quadratmetern zur Verfügung: Der Open-Desk-Bereich bietet individuell buchbare Arbeitsplätze. Hier laufen Arbeit und Austausch mit anderen Firmen parallel ab. In Team-Büros können sich Mieter dagegen zurückziehen. Allen offen steht die Infrastruktur, wie Funk-Netzwerk, Drucker oder Kaffeeküche.

Gut für Start-ups und ganz MV

„Die OSTSEE-ZEITUNG ist mit dem OZ-Existenzgründerpreis seit 17 Jahren ganz nah dran an den Gründungs- und Nachfolgegeschichten in MV. Das ist ein guter Ausgangspunkt für uns, den nächsten Schritt zu gehen und Gründern sowie Start-ups im ‚ Basislager Rostock‘ ein zeitgemäßes Arbeitsumfeld anzubieten“, sagt OZ-Geschäftsführerin Imke Mentzendorff, „Wir sind davon überzeugt, dass in der Gemeinschaft gute Ideen schneller wachsen und junge Unternehmer unmittelbaren Zugang zu den Netzwerken etablierter Unternehmen finden müssen. Davon profitieren wir alle in Mecklenburg-Vorpommern!“

Carsharing-Dienst zieht ein

Als erste Mieter ziehen zwei Jungunternehmer ein, bei denen das Teilen Kern ihres Business ist: Adrian Merker (25) und Jakob Richter (25) haben 2017 den Carsharing-Dienst Yourcar gegründet. Seither bieten sie Rostockern volles Autofahrvergnügen ohne nervige Verpflichtung, wie Unterhaltskosten. Das kommt an, sagt Merker. So gut, dass das Start-up seine Flotte binnen zwei Jahren mehr als verzehnfacht hat.

Vom Kleinwagen bis zum Transporter: Insgesamt 23 Yourcar-Fahrzeuge stehen aktuell in Rostock für all jene bereit, die eine Alternative zum eigenen Auto wollen. Und das sind so einige, sagt Merker. „Wir haben mittlerweile viele Stammkunden. Immer weniger Leute wollen heute noch ein eigenes Auto. Privatautos sind ja auch nicht ökonomisch. Es steht ja im Schnitt auch 23 Stunden am Tag nur rum und kostet Geld.“

Jederzeit mobil

Damit Rostocker sich Versicherung und Kfz-Steuer sparen können und trotzdem jederzeit mobil sind, haben die Yourcar-Chefs ihre Leihwagen an stadtweit 20 Stationen postiert. Wer für Familienausflug oder Großeinkauf spontan einen fahrbaren Untersatz benötigt, kann es online buchen: Einfach auf www.carsharing-rostock.de registrieren, Wunschauto per App reservieren, Fahrzeug via Smartphone oder Zugangskarte entsperren und losdüsen. Bezahlen müssen Ausleiher anschließend für Nutzungszeit und Strecke. Beim Kleinwagen etwa werden zwei Euro pro Stunde und 26 Cent pro gefahrenen Kilometer fällig.

Vom Leiher zum Gründer

Ihre Leihwagen nutzen die Gründer auch selbst. „Wir haben bis heute beide kein eigenes Auto. Früher mussten wir uns immer eins bei Freunden ausleihen, wenn wir eines brauchten“, erzählt Adrian Merker. So sind er und sein Kompagnon überhaupt erst auf die Idee zum Carsharing-Dienst gekommen. „Aus dem eigenen Problem heraus.“

Das Autoteilen boomt deutschlandweit: Laut Bundesverband Carsharing waren zu Beginn des Jahres 2,46 Millionen Nutzer bei einem entsprechenden Dienst angemeldet – 350 000 mehr als im Jahr zuvor. Wachsendes Umweltbewusstsein bei gleichzeitigem Trend zum Minimalismus – das kratzt am Image des Autos als des Deutschen liebstes Kind. Die Zeiten, in denen es als größtes Glück und Inbegriff von Freiheit galt, einen eigenen Wagen zu besitzen, sind vorbei. Stattdessen gehen Verbraucher zunehmend verantwortungsvoll mit der Ressource Auto um.

E-Auto zur Miete

Der Öko-Aspekt ist auch Adrian Merker und Jakob Richter wichtig. Deshalb gehört inzwischen auch ein Stromer zur Yourcar-Flotte. „E-Autos sind in der Anschaffung ziemlich teuer. Da überlegt man sich, ob man sich das privat leisten will. Wir machen Elektromobilität für jeden erlebbar.“

„ Basislager “ als Firmenzentrale

Weiterentwickeln will sich auch das Start-up selbst. Bislang haben die Yourcar-Chefs ihr Unternehmen vom WG-Zimmer aus gemanagt. Künftig soll das vom „ Basislager“ dem angehenden Wirtschaftsingenieur Adrian Merker und dem Mechatronikstudenten Jakob Richter als Firmenzentrale dienen. Vom Coworking Space im OZ-Medienhaus versprechen sich die Jungunternehmer auch neue Ideen. „Wir wollen uns mit anderen Gründern vernetzen. Dafür ist der Coworking Space ideal“, sagt Merker.

Eröffnung Anfang November

Aktuell ist das „ Basislager“ noch fest in Hand der Bauarbeiter. In wenigen Wochen gehört es dann den Start-ups. Am 7. November soll Rostocks neuer Coworking Space offiziell eröffnet werden. Das Datum könnte passender kaum sein. An diesem Tag vergibt die OZ den diesjährigen Existenzgründerpreis.

„Basislager“ für Start-ups Das „ Basislager“ im OZ-Medienhaus Rostock (Richard-Wagner-Str. 1a) wird am 7. November eröffnet. Im Netz erfahren Interessenten jedoch schon viel früher alles Wissenswerte um den Coworking Space: auf www.chancen-mv.de. Die Seite geht am Dienstag, 17. September, online.

Von Antje Bernstein