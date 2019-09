Rostock

Im toten Holz tobt das Leben. Insekten fressen sich durch morsche Stämme, Spechte schlagen Löcher hinein, fressen Insekten und Larven, nisten darin. Igel finden Nahrung und Unterschlupf. Tote und absterbende Bäume sind ein Schlaraffenland für Tiere und Pilze – aber in vielen aufgeräumten deutschen Wirtschaftswäldern ist Totholz Mangelware. Medienberichten zufolge gelten aktuell nur 2,8 Prozent des deutschen Waldes als Naturwald, in dem alte Bäume dem natürlichen Verfall überlassen werden.

Natürlich Waldentwicklung ohne Forstwirtschaft

Damit wird die im Jahr 2007 vom Bund beschlossene, sogenannte Nationale Biodiversitätsstrategie deutlich verfehlt. Laut dieser Strategie muss sich nämlich fünf Prozent der Waldgesamtfläche natürlich entwickeln können. Der Verzicht der Forstwirtschaft soll eine natürliche Entwicklung ermöglichen, um vielen Tier- und Pflanzenarten das Überleben zu sichern. Bundesweit erreichen nach Angaben des ZDF-Politmagazins Frontal 21 jedoch nur drei Bundesländer das Fünf-Prozent-Ziel: Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Schleswig-Holstein.

Keine Holznutzung auf neun Prozent der Waldfläche in MV

Und MV liegt in Sachen Naturwald deutlich über der Marke. „Auf rund neun Prozent der Waldfläche des Landes“ finde „keine Holznutzung mehr statt“, erklärt die Sprecherin des Schweriner Umweltministeriums, Eva Klaußner-Ziebarth. Das entspreche einer Waldfläche von rund 52 000 Hektar. Insgesamt wächst im Nordosten Wald auf 558 000 Hektar – das entspricht gut einem Viertel der Landesfläche Mecklenburg-Vorpommerns.

„Wir bemühen uns, einen guten Anteil von Tot- und Altholz im Wald zu belassen“, sagt Laura Rieck vom Vorstand der Landesforst MV. Das alte Holz sei wichtig für die Artenvielfalt. Außerdem speichere es Wasser und kühle somit den Wald an heißen Tagen. Und es liefere reichlich Nährstoffe für den Boden.

Monokulturen werden in Mischwälder umgewandelt

Seit Jahren wandelt die Landesforst zudem die reinen Nadel- und Laubwälder in Mischwälder um. So würden etwa Nadelwälder mit Laubgehölzen bepflanzt. Mittlerweile seien gut drei Viertel der Wälder im Nordosten Mischwälder. Die Vorteile: In Mischbeständen können etwa Borkenkäfer nicht so große Flächen befallen. Tiefwurzler wie Eichen stützen bei Stürmen flachwurzelnde Bäume wie Fichten, und Laubholz sei nicht so brandgefährdet wie Nadelholz.

Laut den ZDF-Angaben beträgt der Anteil des Naturwalds in Brandenburg vier Prozent, in Hessen und dem Saarland 3,8 Prozent, Nordrhein-Westfalen drei Prozent, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Sachsen mit 2,8 Prozent und Rheinland-Pfalz 2,5 Prozent. Schlusslichter sind die beiden waldreichsten Länder Baden-Württemberg mit zwei Prozent und Bayern mit 1,3 Prozent.

Von Axel Meyer