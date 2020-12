Tote Greifswalderin (40) lag in Müllcontainer am Finanzamt

Greifswald

Im Fall der in Greifswald aufgefundenen Frauenleiche hat die Polizei am Donnerstag weitere Details bekanntgegeben. Demnach wurde der Körper in einem Müllcontainer in der Nähe des Finanzamtes entdeckt. Damit bestätigten die Ermittler nun offiziell, was bereits als Gerücht in den sozialen Medien kursierte.

Wer die tote Frau dort gefunden hat, dazu machen die Beamten keine Angaben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand werde Fremdeinwirkung als Todesursache ausgeschlossen. Vieles deute auf Selbstmord hin. Auch gebe es keine Hinweise darauf, dass jemand anderes die Leiche in die Tonne gelegt hat. Der Ergebnisse des Obduktionsberichtes liegen noch nicht vor.

Greifswalderin war tagelang vermisst

Die 40-jährige Greifswalderin galt seit Montag als vermisst. In der Vermisstenmeldung hieß es, sie benötige medizinische Hilfe. Die Suchmaßnahmen blieben zunächst erfolglos, bis die Frau am Mittwoch schließlich tot aufgefunden wurde.

Wenn es Ihnen nicht gut geht oder Sie daran denken, sich das Leben zu nehmen, versuchen Sie, mit anderen Menschen darüber zu sprechen, oder sprechen Sie mit den geschulten Beratern der Telefonseelsorge, die 24 Stunden unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 / 111 01 11 und 0800 / 111 02 22 zu erreichen sind.

Von OZ