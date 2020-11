Totensonntag: Kirchen in MV gedenken Corona-Opfern

Rostock

Die evangelische Kirche in MV gedenkt heute am Totensonntag auch den rund 50 Opfern der Corona-Pandemie im Land. „Auch wenn die Zahl der aufgrund von Covid-19 Verstorbenen bei uns im Land vergleichsweise niedrig ist, so kristallisiert sich in dieser Zahl doch die Angst vor der Pandemie und die Hilflosigkeit ihr gegenüber“, sagt Bischof Tilman Jeremias. Auch die Katholiken trauern im November um die Toten des zurückliegenden Jahres.

„Nicht nur die unmittelbaren Angehörigen sehnen sich nach einem gemeinsamen Zeichen in ihrer Trauer“, so Bischof Jeremias. „Wenn also wie jedes Jahr in den Kirchengemeinden die Namen der Verstorbenen verlesen werden und dazu vielerorts Kerzen angezündet werden, schwingt die Belastung durch das potenziell todbringende Virus sicher mit.“

Heile, was zerbrochen ist

Damit biete die Kirche Menschen die Möglichkeit, gemeinsam und verbunden durch heilsame Rituale, der Trauer über den Tod Nahestehender Ausdruck geben zu können und sie nicht allein tragen zu müssen.

Die Nordkirche hat ein Fürbittgebet entworfen, das an alle Pfarrämter verschickt und am Totensonntag, der auch Ewigkeitssonntag genannt wird, gebetet wird. Darin heißt es: „In diesem Jahr fiel der Abschied besonders schwer. Viele von uns konnten Trauerfeiern nicht besuchen, aus Schutz vor Ansteckung, ein bitterer Verlust. Vor dich bringen wir die Trauer um unsere Verstorbenen, unsere Hilflosigkeit in der Krise, unsere Sorge um die Zukunft. Heile, was in uns in diesem Jahr zerbrochen ist.“

Gedenken dieses Jahr besonders wichtig

Der katholische Dekan für Mecklenburg, der Schweriner Propst Georg Bergner, sagt: „In diesem Jahr ist auch für die katholische Kirche das Totengedenken besonders wichtig. Zum einen beziehen wir die an Corona Verstorbenen besonders in das Gebet ein, zum anderen ist es für die Angehörigen, die einen Verstorbenen in Zeiten der strengen Beschränkungen beerdigt haben, wichtig.“

Denn viele Trauerfeiern hätten nur im kleinen Kreis stattfinden können. „Außerdem sind gerade in Pflegeheimen und Krankenhäusern Menschen gestorben, ohne dass die Angehörigen sie in guter Weise im Sterben persönlich begleiten konnten“, so Bergner.

Die Pfarreien hätten diese Anliegen in das Totengedenken und die Andachten auf den Friedhöfen aufgegriffen. „Fürbitten für die Verstorbenen werden zudem in den Gottesdiensten immer wieder eingebunden“, sagt der Propst. Die traditionellen Tage zum Totengedenken sind in der katholischen Kirche allerdings bereits die Tage rund um Allerheiligen am 1. November.

Von Axel Büssem