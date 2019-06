Kämmerich/Teterow

Drama in Kämmerich bei Teterow: Ein fünfjähriger Junge ist am Freitag in den Gartenteich auf dem Grundstück seiner Familie gefallen und trieb ein unbestimmte Zeit unter Wasser. Als der Stiefvater des Kindes gegen 18.30 Uhr nach draußen eilte und ihn aus dem Teich zog, war das Kind nach Angaben der Polizei bereits nicht mehr ansprechbar.

Der herbeigeeilte Notarzt konnte den Jungen aber zunächst erfolgreich reanimieren, so dass der Kleine mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Rostock gebracht werden konnte. Dort starb der Fünfjährige jedoch am Samstagmittag.

Unklar, wie lange Kind unter Wasser war

Die Behörden haben nun ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, um die Umstände des Vorfalls zu klären. Dabei ist auch eine Obduktion wahrscheinlich, hieß es von der Polizei am Sonntag auf OZ-Anfrage. Wie es zu dem tragischen Unglück kommen konnte, ist noch unklar. Die Eltern seien anwesend, aber nicht bei dem Jungen gewesen, hieß es. Wie lange das Kind ohne Aufsicht und unter Wasser war, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen. Offiziell ist von einer „kurzen Zeit unbeaufsichtigt“ die Rede.

Der Junge konnte nicht im Teich stehen

„Es ist nicht bekannt, ob er schwimmen konnte“, sagte der Beamte von der Einsatzleitstelle. Die Polizei habe den Teich vor Ort ausgemessen, wie groß er jedoch genau sei, wollte er wegen des laufenden Verfahrens nicht sagen. Aber der Gartenteich sei tiefer gewesen, als der Junge im Stehen groß sei.

Immer wieder kommt es zu Unfällen an Gartenteichen, Bäche und Seen. Bei Kindern im Vorschulalter ist Ertrinken die zweithäufigste unfallbedingte Todesursache – nach Verkehrsunfällen. Gartenteiche sind tückisch, weil sie oft tiefer sind als sie aussehen und in den bepflanzten Randbereichen häufig nicht klar zu erkennen ist, wo der Teich beginnt. Auch Rettungen sind oft schwierig.

Mediziner: Das Gehirn ist das sauerstoffempfindlichste Organ

Das große Hauptproblem beim Ertrinken ist der fehlende Sauerstoff im Gehirn. Das Gehirn sei das sauerstoffempfindlichste Organ, sagt Alexander Riad, Direktor des DRK-Krankenhauses Teterow, am Sonntag auf OZ-Anfrage. Gerade bei Kindern komme sehr schnell Wasser in die Lunge und dann gelange kein Sauerstoff mehr in den Körper.

Wichtig sei es deshalb, schnell zu reagieren. „Denn man hat leider nicht viel Zeit. Eine Faustregel sagt: Man hat etwa fünf Minuten, danach beginnen bleibende Schäden zu entstehen. Es ist wichtig die Sauerstoffzufuhr wieder in Gang zu kriegen“, sagt der Mediziner. Es hänge natürlich auch noch von Faktoren wie Alter, Zustand des Körpers und Wassertemperatur ab.

Immer zuerst den Notruf wählen

Riad ist selbst vierfacher Familienvater und Notarzt, und wurde selbst schon zu solchen Unfällen gerufen. Glücklicherweise seien sie selten. „Da läuft es einem immer kalt den Rücken runter“, sagt er. Der Arzt betont: Als allererstes sollte immer der Notruf gewählt werden. In der Panik werde es schnell mal vergessen und kostbare Zeit verrinne. Danach gilt es sofort mit Erster Hilfe in Form einer Herz-Druck-Massage zu beginnen.

Extrem gefährlich seien zudem so genannte „Beinahe-Ertrinken-Unfälle“. Wenn ein Kind ins Wasser gefallen, untergegangen ist, aber wieder herausgezogen werden konnte und allem Anschein nach zunächst wohlauf sind. „Auch das sind immer Notfälle, in denen Eltern mit ihren Kindern in die Klinik fahren sollten“, hebt Alexander Riad hervor. Es könne nachträglich zu tödlichen Komplikationen kommen. Im Verlauf der Nacht kann angesammeltes Wasser in der Lunge dazu führen, dass das Kind im Schlaf erstickt.

Virginie Wolfram