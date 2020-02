Wegen des starken Windes konnten die Einsatzkräfte weder mit dem Hubschrauber noch auf dem Seeweg an die Unglücksstelle gelangen, um die Leiche vor Rügens Kreideküste zu bergen. Die Retter gingen einen Kilometer am Strand bis zum Fundort des Toten.

Toter an Rügens Steilküste: Die schwierige Mission der Rettungskräfte

