Lärz/Neubrandenburg

Nach dem Tod eines Mannes beim „Fusion“-Festival in Lärz (Mecklenburgische Seenplatte) soll eine Obduktion klären, woran der 28-Jährige genau starb. Diese rechtsmedizinische Untersuchung wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft stattfinden, wie ein Sprecher des Amtsgerichtes Neubrandenburg am Montag erklärte. Ein Richter muss die beantragte Obduktion in der Regel genehmigen.

Todesermittlungsverfahren eingeleitet

Der 28 Jahre alte Mann aus Mainz ( Rheinland-Pfalz) war am Sonntag tot in einem Zelt auf dem „ Fusion“-Gelände gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft leitete ein Todesermittlungsverfahren ein. Ob der Mann bei dem mehrtägigen Festival allein in dem Zelt lebte, wo er gefunden worden war, war zunächst unklar. Er sei mit Freunden nach Lärz gekommen, hieß es von der Polizei. Diese würden psychologisch betreut.

Lesen Sie auch:

„ Fusion“-Festival: 28-Jähriger tot in Zelt entdeckt – Schweigeminute auf Gelände

Rettungskräfte und ein Notarzt hatten auf der „ Fusion“ nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es bisher nicht. Auf dem alternativen Musik- und Kulturfestival hatten von Mittwoch bis Sonntag, als in Mecklenburg-Vorpommern Temperaturen bis 37 Grad herrschten, rund 70 000 Gäste gefeiert.

Mehr zum Thema:

Nach Tod von 28-Jährigem bei „ Fusion“: Staatsanwalt prüft Obduktion

„ Fusion“ in MV: Anarchie und Ferienkommunismus mit Musik und bunten Klamotten

Fusion: 21 Straftaten am zweiten Anreisetag

Auftakt „ Fusion“: Veranstalter zufrieden, Polizei entspannt

OZ/dpa