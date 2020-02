Die 26-Cindy P. steht in Rostock vor Gericht, weil sie ihr neugeborenes Baby aussetzte und erfrieren ließ. Weil die Alleinerziehende bereits mit ihrem ersten Kind Probleme hatte, gab es Gespräche mit dem Jugendamt. Der zuständige Fallmanager berichtet, wie er die Familie erlebte.

Totes Baby in Rostock: Jugendamt hatte seit Oktober keinen Kontakt zur Familie

Mutter vor Gericht - Totes Baby in Rostock: Jugendamt hatte seit Oktober keinen Kontakt zur Familie

Mutter vor Gericht - Totes Baby in Rostock: Jugendamt hatte seit Oktober keinen Kontakt zur Familie