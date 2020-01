Totes Baby in Rostock abgelegt: „Das macht allen in der Siedlung zu schaffen“

Rostock

Diesen Tag wird er nie vergessen. „Ich habe den Blutfleck an der Tischtennisplatte gesehen, mir aber nichts dabei gedacht“, sagt der 62-Jährige. Seinen Namen möchte er nicht nennen. Seit 30 Jahren wohnt der Mann in dem Neubaublock am Rand von Lichtenhagen, in dessen Nähe im Mai 2019 ein toter Säugling gefunden wurde. Als damals dann plötzlich überall Polizisten und Kamerateams vor dem Haus auftauchten, ahnte er, dass etwas Ernstes passiert sein muss.

Auf dem Boden neben der steinernen Tischtennisplatte hatte Cindy P. nachts allein ein Baby zur Welt gebracht. Sie trennte die Nabelschnur durch, ging dann mit dem Säugling 150 Meter weiter zur Mecklenburger Allee und legte ihn an der Böschung direkt an der Straße ab. Das Mädchen starb an Unterkühlung, entsetzte Passanten fanden es am nächsten Tag. Cindy P. muss sich seit Dienstag wegen Totschlags vor dem Rostocker Landgericht verantworten. Der 26-Jährigen droht eine Haftstrafe.

„Die haben sich verbarrikadiert“

Blumenreste und Kuscheltiere an der Mecklenburger Allee am Fundort des Babys, 14 Monate nach der Tat Quelle: Gerald Kleine Wördemann

Er arbeite im medizinischen Bereich und habe schon so manches gesehen. Aber ein Säugling, der unbemerkt fast vor der eigenen Haustür stirbt – das mache allen in der Siedlung zu schaffen, die Trauer sei immer noch da. „Vor allem, wenn man selbst kleine Kinder hat“, sagt der Nachbar, welcher ebenfalls nicht will, dass sein Name veröffentlicht wird.

Kerzen und Kuscheltiere

In den Tagen danach kamen viele Leute und legten Blumen, Grabkerzen und Kuscheltiere an der Böschung ab. Jetzt, 14 Monate später, sind die Sachen immer noch da, aufgeweicht, schmutzig und mit Laub bedeckt. „Das Grünamt war mal da, aber die trauen sich wohl nicht, das mitzunehmen“, sagt der Anwohner.

Was soll mit der ungepflegten Trauerstelle geschehen? „Ich bin grundsätzlich für alles offen“, sagt Ralf Mucha, SPD-Landtagsabgeordneter und Vorsitzender des Ortsbeirats Lichtenhagen. Eine feste Gedenkstätte wäre möglich, oder auch einfach nur, dass die Kuscheltiere und Kerzen entfernt werden. „Vielleicht wäre eine zentrale Gedenkstelle das Richtige“, meint der Politiker. Schließlich ist es nicht der erste und einzige Fall dieser Art.

Der vierte Fall seit 2017

Drei Monate vor dem Tod des Säuglings in Lichtenhagen entdeckten Polizisten nur wenige Kilometer entfernt in Rostock-Schmarl das Skelett eine Säuglings in einem Blumentopf. Der stand in einer Wohnung, in der eine 27-Jährige mit ihren beiden Kindern lebte. Das Skelett stammt von ihrem dritten Kind, das sie nach einer verdrängten Schwangerschaft in der Wohnung zur Welt brachte. Die Staatsanwaltschaft stellte kürzlich die Ermittlungen gegen die Frau ein.

Polizisten fanden den toten Säugling später im Kofferraum eines AutosEine Frau hatte ihren toten Säugling zwei Jahre lang im Gefrierfach aufbewahrt

Säuglinge in Lebensgefahr

Nach Angaben der Rostocker Beratungsstelle Charisma kommen allein in der Hansestadt im Schnitt jährlich drei Kinder nach verdrängten Schwangerschaften zur Welt. Für die Kinder besteht jedes Mal Lebensgefahr, weil die Frauen ihren Zustand aus ihrem Bewusstsein bannen, von der Geburt völlig überrascht werden und Schuldgefühle entwickeln – und das Kind schlimmstenfalls sterben lassen – in der Hoffnung, dass keiner etwas bemerkt.

Letzte Rettung Babyklappe

Um Fälle wie in Lichtenhagen oder Klein Kedingshagen zu verhindern, richteten das Rostocker Südstadtklinikum und die Schweriner Helios-Kliniken Babyklappen ein. Mütter können ihre Säuglinge anonym abgeben, die Kinder kommen in Pflegefamilien oder werden zur Adoption freigegeben. In Rostock betrifft das „ein bis zwei Kinder im Jahr“, so Kliniksprecherin Gesine Selig. In Schwerin wurden seit Einführung der Babyklappe 2011 insgesamt sechs Kinder abgegeben.

Von Gerald Kleine Wördemann