Rostock

Eine Woche war OZ-Reporterin Juliane Schultz in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs und hat in einem Liveblog – einer Art digitalen Tagebuch – darüber berichtet, was die Menschen im Land kurz vor der Wahl bewegt. Ihre Tour machte deutlich: Sie haben zu vielen politischen Themen eine Meinung. Viele wünschen sich, dass diese auch von Politikern gehört und gemeinsam diskutiert wird.

Fast jedes Gespräch, drehte sich um die Corona-Politik, die aktuellen Entwicklungen in Afghanistan, die Umweltkatastrophen des Sommers und um das, was sie ganz unmittelbar betrifft. Klar wurde: Die einzelnen Kandidaten sind ihnen nicht so wichtig, so jedenfalls der allgemeine Tenor.

Stationen von Schönberg bis Heringsdorf

Eine Wahlentscheidung wollen die meisten erst treffen, nachdem sie sich über die Programme der Parteien informiert haben. Exemplarisch sollen hier deshalb sechs der Punkte, die zur Sprache kamen, beleuchtet werden und dazu die Positionen einzelner Parteien, soweit sie sich dazu äußern.

Alle sechs Texte im Überblick:

Stationen der Reise waren Schönberg, Dassow, Grevesmühlen, Jamel, Kröpelin, Satow, Warnemünde, Tribsees, Bergen, Barth, Grimmen, Demmin, Trassenheide und Heringsdorf.

Von Juliane Schultz