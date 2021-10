Swinemünde

Die Tourismusbranche in Swinemünde und Westpommern atmet auf: Die Sommersaison und die ersten Herbstwochen sind besser gelaufen als erwartet. Mehr noch: Die Branche hat ein Spitzenergebnis erzielt. Zwar kamen weniger Touristen aus dem Ausland, dafür aber viele Gäste aus Polen.

Die Auslastung der Betten in der Sommersaison lag mit über 90 Prozent auf dem höchsten Stand seit vielen Jahren. Der Boom spülte allein im Juli 300 000 Euro mehr Kurtaxeeinnahmen in die Swinemünder Stadtkasse im Vergleich zu den beiden Vorjahren.

Urlaub im eigenen Land: Mehr Familien mit Kindern aus Polen kommen

„Der Badeort wurde im August regelrecht belagert und es war schwierig, einen Platz zu reservieren. Das Fazit lautet: Wenn es in der Stadt rund 30 Prozent mehr Betten gäbe als heute, wäre es kein Problem, diese zu belegen“, sagt Jarosław Jazz vom Stadtamt in Swinemünde.

Derzeit gibt es in Swinemünde mehr als 20 000 Betten. „Seit einigen Jahren beobachten wir auch eine Veränderung des Touristenprofils. Neben Kurgästen kommen immer mehr Familien mit Kindern aus verschiedenen Teilen Polens. Die bilden in diesem Jahr wahrscheinlich den größten Anteil der Swinemünde-Urlauber. Auch Tschechisch ist immer häufiger auf den Straßen zu hören“, so Jazz weiter.

Sensationell: Über 70 Prozent Auslastung September

Zufrieden mit dem Verlauf der Hauptsaison ist auch Maciej Maciejewski vom Unternehmen Apartamenty Świnoujście. „Juli und August mit einer durchschnittlichen Auslastung von über 90 Prozent ist ein Ergebnis, das natürlich nicht enttäuscht, aber das ist im Grunde der Standard. Der September war mit einer Auslastung von über 70 Prozent sensationell. Leider ist der Oktober im Vergleich zum letzten Jahr viel schlechter“, bilanziert er und erinnert an den holprigen Start. „Die Saison startete sehr schleppend und grundsätzlich schlechter als 2020. Die durchschnittliche Auslastung lag im Mai und Juni mit 40 Prozent viel zu niedrig.“

Katarzyna Wojciechowska vom Fremdenverkehrsamt in Misdroy reicht einen Gastgeberkatalog über den Tresen. Nach dem Ansturm im Sommer ist es jetzt etwas ruhiger in der Touristeninfo geworden. Quelle: Radek Jagielski

Ähnlich sieht es Michał Faligowski, Inhaber eines Unternehmens aus Swinemünde, das Urlaubsaufenthalte und Reisen organisiert. „Der Start in die neue Saison ging bei mir langsam voran. Im Frühjahr war noch nicht bekannt, wann die Politiker uns grünes Licht geben. Es herrschte absolutes Chaos. Reisebüros haben gebucht und abgesagt. Viele Hotels haben ihre Zimmer auf den freien Markt freigeschaltet, sodass es nicht genügend Gruppenkontingente gab. Jetzt hat sich der Markt stabilisiert. Die Frage ist, für wie lange?“, so Faligowski.

Viele Deutsche zieht es aktuell nach Misdroy

Auch Unternehmer aus Misdroy können sich nicht beschweren. Es gab viele Touristen in der Sommersaison. Derzeit sind es weniger, aber das liegt nur daran, dass Misdroy nicht über eine so reiche Kurbasis wie Swinemünde oder Kolberg verfügt. Einige Geschäfte und Restaurants sind bereits geschlossen. Den größten Anteil der Urlauber bilden derzeit Gäste aus Deutschland. „Die meisten Touristen sind zu sehen, wenn Ausflugsschiffe anlegen. Dann sind es wirklich noch viele“, sagt Katarzyna Wojciechowska vom Fremdenverkehrsamt in Misdroy.

Drückende Schulden: Objekte an ausländische Investmentfonds verkauft

Experten der Nordhandelskammer betonen, dass ein so hervorragendes Ergebnis es der Tourismusbranche ermöglicht habe, angemessene Gewinne zu erzielen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Unternehmer ihre während des Lockdowns entstandenen Schulden bereits zurückgezahlt haben. „Die Situation vieler Unternehmer der Tourismusbranche, Hotellerie und Gastronomie ist nach wie vor sehr schwierig“, sagt Katarzyna Michalska, Wirtschaftsberaterin von Zentrum für Wirtschaftsberatung Kiżuk & Michalska. „Eine erfolgreiche Saison hat es uns ermöglicht, zu überleben, aber nicht immer die Rückstände abzubezahlen oder für die nächsten Monate vor der sehr unsicheren vierten Welle der Pandemie zu sparen. Viele Objekte wurden inzwischen an ausländische Investmentfonds verkauft.“

Die Ruhe nach dem Sommeransturm: Einige Geschäfte in Misdroy und Swinemünde haben bereits geschlossen. Quelle: Radek Jagielski

Angst vor der nächsten Pandemiewelle wächst

Die nächste Pandemiewelle scheint zu rollen. Aktuell steigt die Zahl der Corona-Fälle sehr schnell. Der polnische Gesundheitsminister Adam Niedzielski kündigte am Mittwoch an, dass die Regierung bei einer Verschärfung der Lage drastische Maßnahmen ergreifen werde. Unternehmer in Swinemünde sind in Sorge. „Wir blicken etwas angespannt auf Weihnachten und Silvester. Schon letztes Jahr wurde uns die Möglichkeit verweigert, Gäste zu dieser Zeit zu empfangen. Wenn es keine neuen Einschränkungen gibt, werden wir dieses Jahr überleben – ohne große Gewinne, aber mit guten Zukunftsaussichten“, sagt Roman Kucierski, Direktor des Swinemünder Hamilton Hotels.

Von Radek Jagielski