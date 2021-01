Rostock

Die Corona-Pandemie wirbelt die Hotel-Branche in Mecklenburg-Vorpommern durcheinander. Unter dem Druck von Reisebeschränkungen und Umsatzrückgängen hat die Vienna House-Gruppe die Reißleine gezogen und sich von 26 Hotels getrennt, darunter fünf Hotels in Mecklenburg-Vorpommern.

Neuer Betreiber der beiden Rostocker Häuser „ Hotel Sonne“ und „ Hotel Kleine Sonne“, des „Baltic“ in Stralsund und des in Greifswald geplanten Hotelprojekts ist die in Berlin ansässige HR Group. Das „Hotel Stadt Hamburg“ in Wismar übernimmt die österreichische Kerbler Privatstiftung.

Anzeige

ViennaHouse trennt sich von Hotelpachtbetrieben

Trotz der Zahlung von Kurzarbeitergeld, Überbrückungshilfen und einem Entgegenkommen der Banken habe die Corona-Pandemie der Hotelgruppe so stark zugesetzt, dass man einen Strategiewechsel vollziehe und sich von Hotelpachtbetrieben in Deutschland getrennt habe, begründete Vienna House-Sprecherin Betina Welter den Verkauf. Die Hotelgruppe aus Österreich will sich nun auf die Immobilien im Eigenbesitz konzentrieren. Über den Übernahmepreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die betroffenen Häuser wollen sich zu dem Deal nicht äußern und verwiesen an Vienna House und die HR Group als neuen Betreiber.

Dieser Hotel-Deal ist nach Einschätzung des Tourismusverbandes MV ein Beleg dafür, wie die Corona-Krise eine ganze Branche durchschüttelt. Die Folgen für die Tourismusbranche insgesamt seien noch nicht absehbar, sagte Geschäftsführer Tobias Woitendorf. In diesem Falle sei es glücklicherweise zu einem Wechsel gekommen. Woitendorf weiter: Dass es bislang noch keine Pleitewelle gegeben habe, sei kein Beleg dafür, dass es der Branche vergleichsweise gut geht. Instrumente wie das Aussetzen der Insolvenzantragspflicht würden die Auswirkungen derzeit noch kaschieren. „Diese Krise ist für den Tourismus eine ganz schwere Probe.“

Mega-Deal – HR Group expandiert in Pandemiezeiten

Mit dem Zukauf von 21 Hotels inklusive drei geplanten Projekten in Deutschland, der Schweiz und Polen handelt es sich um einen Mega-Deal, mit dem die in Berlin ansässige HR Group auch in Pandemiezeiten expandiert. Geschäftsführer und Gründer der HR Group, Ruslan Husry, richtet den Blick auf die Zeit nach Corona. Mit dem Kauf habe man ein Portfolio übernommen, dass sich nach der Revitalisierung des Reisetourismus- und Geschäftskundenmarktes schnell und stark positionieren werde, so Husry. „Wir halten auch in diesen besonderen Zeiten an unserer Wachstumsstrategie fest.“

Unter welchem Label die Hotels in Mecklenburg-Vorpommern künftig firmieren, ist allerdings noch nicht bekannt. Die HR Group, die nur einen Teil ihrer Hotels in Eigenregie betreibt, will für die Neuen in der Gruppe jeweils individuell einen Franchisepartner finden, so Husry. Zu den Franchisepartnern gehören Accor, Wyndham Hotels & Resorts, Dorint Hotels & Resorts, Hyatt, Lindner Hotels & Resorts und Deutsche Hospitality.

HR Group bereits in MV aktiv Die HR Group ist in Mecklenburg-Vorpommern kein Unbekannter. Die Hotelinvestment- und Betriebsgesellschaft betreibt bereits das Intercity-Hotel in Schwerin, das Hotel Schloss Neustadt-Glewe und steht hinter dem Lindner Hotel & Spa auf der Insel Rügen. Gründer und Geschäftsführer der in Berlin ansässigen Hotelgruppe ist Ruslan Husry, der 2008 mit dem Erwerb des Markgraf Hotels in Leipzig den Grundstein für das Unternehmen legte. Die Hotelgruppe ist inzwischen mit mehr als 40 Häusern in Deutschland, Spanien, der Schweiz und den Niederlanden breit aufgestellt. Die Palette reicht von messe- und flughafennahen Geschäftshotels über Stadthotels bis zu Hotels und Resorts in Ferienregionen. Die Hotels betreibt die Gruppe entweder selbst oder in Kooperation mit einem Franchisepartner. Mit dem Zukauf kommen 18 Häuser sowie drei geplante Projekte dazu.

Greifswald hofft auf zügige Forstsetzungen der Planungen

Mit der Übernahme wird die HR Group künftig 75 Hotels mit mehr als 12 500 Zimmern betreiben. Sie erwartet mit der jüngsten Transaktion Gesamtumsätze von rund 500 Millionen Euro pro Jahr. In Greifswald, wo ein Hotel mit 123 Zimmern geplant ist, hofft man auf eine zügige Fortsetzung der Planungen. „ Greifswald als Universitätsstadt mit einem hohen Anteil an Tagungstourismus ist hinsichtlich der Hotelkapazitäten noch komplett unterversorgt“, sagte der Chef der Greifswalder Marketing-Gesellschaft, Maik Wittenbecher.

Vienna House war erst 2019 mit dem Zukauf von 17 Hotels der Rostocker Arcona-Gruppe groß in den deutschen Hotelmarkt eingestiegen. „Wir haben zum falschen Zeitpunkt gekauft“, sagte Sprecherin Welter. Letztendlich hätten die hohen Pachtzahlungen in Verbindung mit den Mindereinnahmen den Ausschlag für den Rückzug gegeben.

Während Vienna House erst wieder ab 2024 mit einem vollständig stabilisierten Reisemarkt rechnet, sind in Mecklenburg-Vorpommern die Prognosen zuversichtlicher. Mecklenburg-Vorpommerns Standbein sei der Ferientourismus, sagte Woitendorf. Der Sommer 2020 habe gezeigt, dass sich mit der Aufhebung der Corona-Beschränkungen für die Hotels auch der Reisemarkt wieder schnell erhole, so Woitendorf. Bei Geschäftsreisen und im internationalen Tourismus werde diese Phase sicher länger dauern.

Von Martina Rathke