Rostock

Im Tourismusland MV ist die Stimmung angespannt: Während die großen deutschen Konkurrenten Schleswig-Holstein und Bayern bereits wieder Gäste empfangen oder Termine für die Rückkehr der Urlauber nach dem Corona-Lockdown festlegen, gibt es im Nordosten noch keinen Fahrplan – was Touristiker aber vehement fordern. Die OZ beantwortet die wichtigsten Fragen zum derzeit heiß diskutierten Tourismus-Neustart.

Welches Datum ist für den Tourismus-Neustart realistisch?

Der Landestourismusverband fordert eine Wiedereröffnung zum 23. Mai, das ist der Pfingstsonntag. Bis 22. Mai läuft der Lockdown in MV. Nachdem Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Donnerstagnachmittag einen Tourismus-Neustart in Modellregionen ankündigte, scheint Pfingsten für das Hochfahren der Hotels und Ferien-Betriebe zumindest in einigen Gebieten plötzlich denkbar.

„Wir werden vor dem 22. Mai eine Antwort geben“, kündigt Glawe an. Der Fahrplan der Landesregierung, die von Touristikern zuletzt scharf wegen „Untätigkeit“ kritisiert wurde, sieht nun Beratungen in der kommenden Woche während eines MV-Gipfels zum Öffnungsplan vor. Staatskanzleichef Heiko Geue kündigte an, wegen sinkender Corona-Zahlen schon zu Pfingsten zumindest schon regionalen Tourismus zulassen zu wollen.

Unter welchen Bedingungen könnte es die ersten Öffnungen geben?

Voraussetzung ist, dass die Corona-Inzidenz in MV weiter nach unten geht, was bereits seit Tagen geschieht, am Donnerstagabend lag sie mit 97,2 erstmals seit Wochen unter dem Wert 100. Womöglich wird für erste Öffnungen nicht mehr ein stabiler Wert unter 50 nötig sein, wie noch im MV-Plan formuliert, sondern eine mehrtägige Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 Corona-Fällen pro 100 000 Einwohner.

Das trifft bereits auf die für die Branche wichtigen Regionen Vorpommern-Rügen mit Urlaubszielen wie Rügen und Fischland-Darß-Zingst, den Landkreis Rostock mit Kühlungsborn und Heiligendamm sowie die Stadt Rostock mit Warnemünde zu. Allerdings ist Vorpommern-Greifswald mit der beliebten Ferieninsel Usedom noch ein Stück weg von der 100, Nordwestmecklenburg mit Boltenhagen und der Insel Poel unterschritt am Donnerstag erstmals seit längerem wieder diese Schwelle. Auf Usedom fordern die Hoteliers nun schon eine komplette Öffnung des Tourismus zum 20. Mai.

Warum wird der Druck auf den Tourismus in MV immer größer?

Weil fast alle wichtigen Konkurrenten jetzt öffnen oder zumindest klare Perspektiven definieren. Schleswig-Holstein empfängt bereits in Modellregionen Touristen und wird am Wochenende weiter lockern. Dann öffnen auch Hotels in der Lübecker Bucht, mit strengem Test-Regime. Auch Bayern kündigt an, zu Pfingsten wieder Gäste zu empfangen.

Polen, ein Konkurrent insbesondere für die vorpommerschen Seebäder, legt am Wochenende wieder los. Nach Mallorca, Schweden oder Italien dürfen Urlauber schon länger wieder reisen. „Wir müssen unseren Gästen auch eine Perspektive aufzeigen, denn jetzt werden die Urlaubspläne geschmiedet. Und bis jetzt werden die Buchungen woanders gemacht“, sagt Lars Schwarz, Chef des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in MV.

Warum gibt es in MV noch keinen Fahrplan für die Rückkehr der Urlauber?

Die Landesregierung, insbesondere Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), hielt das Risiko einer Öffnung bislang noch für zu hoch. Erst müssten die Infektionszahlen stabiler werden, so die Regierungschefin kürzlich vor ihrem Kabinett. Vertreter der 5500 Tourismusbetriebe im Land kritisieren das. In der Saison 2020 habe es unter Corona-Bedingungen keine nennenswerten Covid-Fälle im Hotel- und Gaststättenbereich gegeben. Es sei längst bewiesen, dass im Tourismus Hygiene gewährleistet werde.

Ist es denkbar, dass erst Ferienwohnungen öffnen und später Hotels?

Wahrscheinlicher ist, dass alle Anbieter von Übernachtungen gleichzeitig öffnen. Das ist die Forderung von Dehoga und Landestourismusverband und wird auch in großen Teilen der Regierung so gesehen, um eine Spaltung der Branche zu verhindern – auch wenn die oppositionelle Linke am Donnerstagnachmittag zunächst die Öffnung einiger Bereiche zu Pfingsten forderte.

„Es macht einen Unterschied, ob man in eine Ferienwohnung fährt, auf dem Zeltplatz seinen Urlaub verbringt, im Caravan mit seiner Familie das Land erkundet oder in einem vollen Hotel Urlaub macht“, argumentiert der tourismuspolitische Linken-Fraktionssprecher Henning Foerster.

Welche Lehren werden aus der Saison 2020 gezogen, die unter Corona-Bedingungen sehr gut verlief?

Bislang werden die damaligen Erfolge zu wenig in der Debatte berücksichtigt, kritisieren die Touristiker. Denn 2020 gab es nach einer stufenweisen Öffnung (zunächst ab 18. Mai für Touristen aus MV und dann kurz vor Pfingsten am 25. Mai für alle – für 14 Tage mit einer 60%-Auslastungsquote) beinahe eine Null-Covid-Saison.

„Es gab im ganzen Land nicht einen größeren Ausbruch, der auf einen Tourismusbetrieb zurückgeführt wurde“, betont der Usedomer Hotelier Rolf Seelige-Steinhoff: „Und wenn es einen Fall gab, dann wurden keine Weiteransteckungen in den Häusern bekannt, was für die guten Hygiene-Konzepte sprach“, betont er.

Vor einem Jahr gab es noch keine so starke Orientierung an der Sieben-Tage-Inzidenz für die Öffnungen, sondern der Trend der grundsätzlich abnehmenden Zahlen und ein R-Wert unter 1 waren Argumente für die Öffnungen. Die absoluten Infektionszahlen lagen in MV Anfang Mai 2020 auch niedriger als aktuell. Anderseits gibt es jetzt bereits viele Geimpfte, Genesene und umfangreiche Teststrategien“, führt Lars Schwarz ins Feld.

Wann muss der Tourismus spätestens starten, damit die Corona-Verluste noch aufgeholt werden können?

Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Landestourismusverbandes, nennt den Start der Sommerferien in MV (19. Juni) als spätestes Datum, wann der Tourismus wieder komplett starten müsse, um große wirtschaftliche Ausfälle und Pleiten zu verhindern. Laut Konzept des Verbandes dann mit Antigentests für Übernachtungsgäste aus Regionen mit einer Inzidenz unter 100 und mit einem negativen PCR-Test aus Landkreisen und Städten über 100. Geimpfte und Genesene sollen mit Nachweis anreisen können. Alle Tourismusbereiche sollen dann mit Teststrategien und unter Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln öffnen können.

Während der Landestourismusverband eine Inzidenz von unter 100 in MV als Bedingung für den Neustart des Tourismus diskutiert, will der Dehoga keine Orientierung mehr an der Inzidenz. MV-Chef Lars Schwarz. „Wir haben bewiesen, dass im Tourismus die Hygiene-Vorschriften gut einzuhalten sind. Bei einer Erstimpfquote von bald 50 Prozent in Deutschland und insgesamt sinkenden Corona-Zahlen sollten wir jetzt klare Starttermine für alle festlegen, ohne Modellregionen.“

Sinnvoll sei ein Start für die Gastronomie am 23. Mai in ganz MV und dann ab 29. Mai für die ganze Beherbergung: „Die Betriebe brauchen dann ohnehin etwas Zeit, um bis 19. Juni wieder komplett hochzufahren“, so Lars Schwarz.

Von Alexander Loew