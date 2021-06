Tourismus-Neustart weckt Hoffnungen: Arbeitslosenzahlen in MV gehen leicht zurück

Kiel/Schwerin

Die Arbeitslosenzahl ist im Monat Mai in MV leicht gesunken. Wie die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Kiel mitteilte, waren im Mai im Nordosten 66.400 Menschen als arbeitslos gemeldet. Das waren 1400 weniger als im April und 1200 weniger als im Mai 2020.

Die Arbeitslosenquote sank zum Vormonat geringfügig auf 8,1 Prozent. Nach den Worten von Agenturchefin Margit Haupt-Koopmann fiel die saisonbedingte Nachfragezunahme nach Arbeitskräften verhaltener als üblich aus.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch sei vor allem in den Tourismusregionen mit dem erwarteten Zustrom auswärtiger Urlaubsgäste eine spürbare Belebung zu erwarten. Insbesondere in Gastgewerbe und Handel würden Mitarbeiter gesucht.

Von RND/dpa