Wofür steht der neue Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei Themen, die in Mecklenburg-Vorpommern wichtig sind? Ein Überblick:

Olaf Scholz zum Thema Tourismus

Finanzspritze für die Urlaubsbranche: In die Amtszeit von Olaf Scholz als Finanzminister fällt die Senkung der Mehrwertsteuer für Essen im Restaurant von 19 Prozent auf sieben Prozent. Für den Tourismus in MV ist diese Finanzspritze wichtig, eine Erfindung des neuen Kanzlers sei sie aber nicht, meint Arbeitgeber- und Dehoga-Präsident Lars Schwarz: „Die Senkung wurde im Frühjahr 2020 im Koalitionsausschuss von der CDU durchgesetzt.“ Jetzt komme es darauf an, dass Scholz Wort hält. Im Wahlkampf versprach er, den ermäßigten Steuersatz für Restaurantspeisen auf Dauer einzurichten. Unternimmt er nichts, läuft die tourismusfreundliche Regelung Ende 2022 aus.

Wie mehrere Politiker berichten, verstehen sich Scholz und Schwerins neuer Tourismus- und Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) sehr gut. Beide sollen einen engen Draht zueinander haben.

Besondere Bedeutung in MV: die Werften

Beim Dauerbrenner MV Werften, die seit Beginn der Corona-Krise vor der Pleite stehen, und ihrer möglichen Rettung mit Staatshilfen, spielt das Kanzleramt wieder einmal eine Schlüsselrolle. „Als Finanzminister hat er bisher nichts ausgebremst“, sagt die frühere Linken-Bundestagsabgeordnete Kerstin Kassner über frühere Rettungsaktionen. Gut für den Nordosten sei, dass mit Scholz wieder ein Norddeutscher die Regierung führt. Der kenne Land und Leute an der Küste.

Möglicherweise positiv für die Schiffbauer: Scholz kennt die Betriebe. Schon 2009 unterstützte er als Bundesarbeitsminister die angeschlagenen Wadan Werften, Vorgänger der heutigen MV Werften. Im Wahlkampf im Sommer ging er mit der Wismarer Betriebsrätin Ines Scheel beim Italiener essen.

Beim Exportstopp von Patrouillenbooten der Wolgaster Peene Werft nach Saudi Arabien spielte Scholz eine eher „problematische Rolle“, meint der langjährige Bundestagsabgeordnete und kommissarische CDU-Landeschef Eckhard Rehberg. Eine „Bundeslösung“, bei der Behörden die Boote hätten übernehmen sollen, kam nicht zustande.

Große Hoffnung beim Thema Erneuerbare Energien

Die in MV stark vertretene Ökostrombranche setzt große Hoffnungen auf den neuen Mann im Kanzleramt. Der Ausbau von Wind- und Solarstrom wurde, bzw. werde, von der alten Berliner und der aktuellen Schweriner Regierung vernachlässigt, erklärt Johann-Georg Jaeger, Landesvorsitzender beim Verband für Erneuerbare Energie und Grünen-Politiker. Das ändert sich mit Scholz, ist Jaeger überzeugt. Beim Windkraftausbau einigte sich die Ampel auf das Zwei-Prozent-Ziel, wonach wird dieser Anteil an Landesfläche für Windräder reserviert. Derzeit sind es in MV 0,8 Prozent.

„Als Bürgermeister hat es Scholz sogar geschafft, dass in Hamburg Windräder errichtet werden,“ lobt Wolfram Axthelm, Geschäftsführer beim Bundesverband Windenergie, den selbst ernannten Klimakanzler. Mit dem SPD-Politiker komme Aufbruchstimmung in die Energiewende, gegen alle Widerstände, heißt es bei den Ökostromverbänden.

Scholz’ Haltung gegenüber Russland/Nord Stream 2

Mit der Berufung von Carsten Schneider als neuer Ostbeauftragter habe Scholz eine gute Personalentscheidung getroffen, lobt die Rügener Linken-Politikerin Kassner. Schneider habe das Zeug dazu, mehr ostdeutsche Positionen ins Kanzleramt zu bringen. Das gelte auch für die umstrittene Pipeline Nord Stream 2. In Berlin habe die pro-russische Haltung der Schweriner Landesregierung bisher wenig Gehör gefunden, so die langjährige Bundestagsabgeordnete. Mit Berufung des 45-jährigen Thüringers Schneider könne sich das ändern, so Kassner.

Bei Nord Stream 2 zeigte sich Scholz auch schon pragmatisch. Anfang des Jahres verhandelte er über Frackinggas-Deals mit den USA, um ein Ende der Sanktionen zu ermöglichen. Zuletzt betonte er, das die Ukraine nicht bedroht werden dürfe, sonst müsse die Pipeline gestoppt werden. Insgesamt ist seine Haltung unklar.

Keine Schonfrist beim Thema Corona

„Beim Kampf gegen die Pandemie hätte ich mir mehr Präsenz des designierten Kanzlers gewünscht, vor allem in den letzten Wochen“, kritisiert Landes-Arbeitgeberpräsident Lars Schwarz. Zeitweise habe er das Gefühl gehabt, „die Ampel wird von den Grünen geführt“, weil statt des künftigen Regierungschefs meist Kathrin Göring Eckhart vor die Kameras trat und die Corona-Politik erklärte. „Bei diesem Thema gibt es keine 100-Tage-Schonfrist für den Kanzler“, kündigt Schwarz an.

Kommunaler Blickwinkel bei Infrastruktur, Digitalisierung hilfreich?

Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen verspricht sich mehr Verständnis für die Sicht der Städte und Gemeinden – weil nun ein ehemaliger Bürgermeister von Hamburg in Berlin die Regierungsgeschäfte leitet. Der kommunale „Blickwinkel“ könne helfen, dass es bei zentralen Themen wie Klimaschutz und Digitalisierung schneller voran geht. Für den Bürokratieabbau schlug Madsen Scholz im Frühjahr vor, eine gemeinsame Kommission von Bund, Ländern und Kommunen einzurichten, „um unnötige Verfahren und Regelungen zu streichen“.

„Merkel wird fehlen“, prophezeit CDU-Politiker Eckhardt Rehberg. Vor allem, was die Ansiedlung von Bundeseinrichtungen in MV betrifft. Der Ex-Bundestagsabgeordnete Peter Stein (CDU) kritisiert, dass Scholz es als Finanzminister ablehnte, Haushaltsmittel zur Bergung von Alt-Munition in der Ostsee bereitzustellen. Dafür findet sich dieses Projekt nun im Koalitionsvertrag.

