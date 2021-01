Rostock

Aktuell gilt fast ganz Europa als Corona-Risikogebiet. Verreisen? Unmöglich. Doch bis zum Sommer soll die Mehrheit der Erwachsenen gegen das Covid-19-Virus geimpft sein. Die Europäische Kommission strebt eine Impfquote von 70 Prozent an. Steigt da das Reisefieber?

„Ja, auf jeden Fall“, sagt Kathrin Kadow. Die Ribnitzerin würde gern Ferien an der Nordsee verbringen. Konkrete Reisepläne schmiede sie aber nicht. „Das mach’ ich ganz spontan, wenn Reisen wieder möglich ist. Zum Glück lässt mein Job das zu.“

Ins Ausland ziehe es sie nicht, sagt Kathrin Kadow. „ Deutschland hat so schöne Ecken.“ Das dürften viele im vergangenen Jahr festgestellt haben. Deutschlandtourismus war beliebt wie selten. Besonders begehrt: Mecklenburg-Vorpommern. Das Bundesland wird wohl auch 2021 zu den Top-Reisezielen zählen, meinen Reiseexperten.

Müritz statt Gardasee, Ostsee statt Mittelmeer: „ Deutschland wird bestimmt einen Reiseboom durch die eigene Bevölkerung erleben“, ist Jens Grunwald überzeugt. Auch er bleibt der Heimat treu. Der Restaurator aus Stralsund will mit seiner Frau im Sommer auf der Insel Rügen entspannen. Normalerweise würde er schon früher die Koffer packen und der Sonne entgegenreisen. „Eigentlich sind wir im Winter traditionell für zwei Wochen in warme südliche Gefilde verreist.“ Das fällt 2021 aus.

Kaum Hoffnung auf Osterferien

Angesichts der nach wie vor hohen Infiziertenzahlen wird das Fernweh in absehbarer Zeit nicht gelindert, dessen sind sich die meisten Deutschen bewusst. Eine große Mehrheit glaubt nicht daran, dass schon in den Osterferien Urlaub im europäischen Ausland ohne Quarantäne oder Testpflichten möglich sein wird. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov rechnen etwa 79 Prozent auch dann noch mit entsprechenden Einschränkungen.

Das hat Auswirkungen auf die Buchungslage in MV. Für den Frühling werde kaum reserviert, sagt Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Tourismusverbandes MV. „Für die Sommersaison sieht es dagegen gar nicht schlecht aus. Wir stellen uns auf eine große Nachfrage ein.“ Woitendorf geht davon aus, dass Deutschland bei den Bundesbürgern weiterhin Reiseziel Nummer 1 bleiben wird. Das komme Hotels und Vermietern von Ferienwohnungen sowohl an der Ostseeküste als auch an der Seenplatte zugute.

Zwischen Reisefieber und Reisemüdigkeit

Lust auf Urlaub wollen die Reisebüros im Land machen. Ihre Kunden beraten die meisten von ihnen derzeit am Telefon oder bieten online Chats an. Carolin Verchow gehört zu den wenigen, die ihr Reisebüro geöffnet haben. In Roggentin bei Rostock betreibt sie ihre Agentur und stellt fest: „Die Leute haben Fernweh und wollen auch wieder exotische Ziele entdecken.“ Problem: Langfristige Urlaubsplanung ist schwierig. Die meisten Länder sind Hochrisikogebiete. „Und immer, wenn sich die Lage in einer Region entspannt hat, bricht das Kartenhaus kurz darauf wieder zusammen.“

Obacht beim Buchen Wissenschaftler rechnen im Laufe des Jahres mit einer Entspannung in der Corona-Krise, dennoch bleiben die kommenden Monate aufgrund der Diskussionen um verlängerte Lockdowns, eine Impfpflicht für Reisende oder verkürzte Ferienzeiten weiter von Unsicherheiten bei der Reiseplanung geprägt, sagt der ADAC. Viele Reiseanbieter reagierten darauf zwar mit großzügigeren Storno- und Umbuchungsregeln, dennoch empfiehlt der Club, die Konditionen des Angebots immer genau zu prüfen. Bei Reiseveranstaltern gelten demnach bestimmte Stornobedingungen zuweilen nur für einzelne Reiseformen, zum Beispiel Flug-Pauschalreisen, nicht aber für Kreuzfahrten. Urlauber, die individuelle Vereinbarungen zum Beispiel direkt mit dem Anbieter einer Ferienwohnung treffen, sollten sich diese immer schriftlich bestätigen lassen.

Im Vergleich zum Januar 2020 sei die Nachfrage zwar um 70 Prozent eingebrochen, aber „die Reiselust nimmt wieder zu“. Auch aktuell schickt sie Leute in den Urlaub – mit Kreuzfahrten auf der Mein-Schiff-Flotte. Zudem interessieren sich Verchows Kunden für Pauschalreisen nach Spanien, Griechenland und in die Türkei. Zugleich stünden Ziele, bei der die Anreise im eigenen Auto möglich ist, hoch im Kurs.

Während viele im Lockdown allmählich urlaubsreif sind, setzt bei anderen die Reisemüdigkeit ein. Im Ausland gestrandete Urlauber, kurzfristig abgesagte Pauschalreisen, Einreise nur mit Quarantäne, Probleme bei Stornierungen – diese Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr trüben die Buchungslaune der Deutschen, hat Yougov festgestellt.

Das spiegelt sich auch in MV wider. „Die einen scharren mit den Hufen und würden lieber heute als morgen in den Urlaub fahren“, ist sich Tobias Woitendorf sicher. Doch es gebe eben auch viele, die nach dem Lockdown anderes im Sinn hätten, als einen Urlaub zu buchen. „Einen Einzelhändler, der nach Monaten sein Geschäft endlich wieder öffnen darf, muss man nicht fragen, ob er Zeit und Lust zum Verreisen hat. Der hat andere Sorgen.“

Noch steht auch Melanie Arnold nicht der Sinn nach Urlaub. „Ich glaube nicht daran, dass Ferien bis zum Sommer ohne weiteres wieder möglich sind.“ Sie hoffe auf die Herbstferien, so die Rostockerin. „Wir haben eine Rundreise durch Island gebucht.“ Die Hauptsaison verbringt sie in MV und will selbst Gastgeberin sein. „Unsere Familie besucht uns.“

Weil sich die internationalen Reisebedingungen zu oft ändern, wolle er lieber in der Heimat urlauben, sagt Jan Pierre Klage. „Wir haben unsere bisherigen Urlaubspläne im Ausland für dieses Jahr endgültig ad acta gelegt“, sagt der Stralsunder Hochschulprofessor. Für die Zukunft hoffe er, dass es neue Konzepte für die gesamte Reisebranche geben wird, bei denen die Nachhaltigkeit ein organischer Bestandteil sein sollte.“

Die Tourismusbranche bereitet bereits den Neustart vor und hat dafür einen Stufenplan erarbeitet. Der sieht unter anderem vor, dass – sobald der Inzidenzwert auf unter 75 sinkt – die Hotels, Pensionen und andere touristische Quartiere Mecklenburg-Vorpommerns wieder öffnen dürfen – zunächst für Einheimische. Stabilisiert sich der Wert, so sollen drei Wochen später auch erste Gäste aus deutschen Regionen mit niedriger Inzidenz von unter 50 aufgenommen werden.

