Klütz

Barcelona hat einen, Rio de Janeiro hat die berühmte Copacabana und nun soll die Stadt Klütz in Nordwestmecklenburg ihn auch bekommen: einen schicken Stadtstrand. Wenn es nach dem Willen der Mitglieder des Bauausschusses und des Wirtschafts- und Tourismusausschusses geht, soll die Wohlenberger Wiek mit Hilfe einer Millionenförderung aus Schwerin zum Freizeitparadies für die Einwohner und attraktiver für Touristen werden.

Auf einer eilig einberufenen, gemeinsamen Sondersitzung beider Ausschüsse am Dienstag sprachen sich die Mitglieder dafür aus, den Stadtvertretern zu empfehlen, schnellstmöglich Fördermittel für das Projekt zu beantragen. Doch wie kam es zu dieser rasanten Entwicklung?

Klütz will anerkannter Erholungsort werden

Bereits im Januar hatte Bürgermeister Jürgen Mevius (UWG) angekündigt, dass Klütz in diesem Jahr als Erholungsort anerkannt werden könnte. Dieses Prädikat wird in Mecklenburg-Vorpommern durch das Wirtschaftsministerium vergeben. Vorteil: Als Erholungsort dürfte Klütz Gebühren erheben – etwa eine Kurtaxe.

Jürgen Mevius, Bürgermeister der Stadt Klütz, sieht in Förderung eine „einmalige Chance“ für Wohlenberger Wiek. Quelle: privat

Mevius hatte ebenfalls angekündigt, dafür Fördermittel beantragen zu wollen, denn die Anerkennung setzt auch den Bau eines Rettungsturms am Strand voraus. Bei Gesprächen zu den dafür benötigten Geldern in Schwerin, ebenfalls im Januar, haben sich jedoch ganz neue Perspektiven eröffnet. „Es wurde uns eine 90-prozentige Förderung in Aussicht gestellt, wenn wir einen Förderantrag auf die gesamte Entwicklung des Gebietes stellen“, berichtete Mevius im Bauausschuss am 11. März.

Erste Kostenschätzung: Vier Millionen Euro

Der Bürgermeister plädierte in der Sitzung: „Wir wollen die Gelegenheit beim Schopf packen. Wir haben jetzt die Chance auf jede Menge Geld und die einmalige Chance in der Wohlenberger Wiek eine Infrastruktur zu schaffen.“ Einen ersten Entwurf für das Projekt fertigte Architekt Klaus Heselhaus an und legte auch schon eine grobe Kostenschätzung über rund vier Millionen Euro für das Großprojekt vor. Er wiederholte seine Präsentation am Dienstag. Sie war Grundlage für die anschließende Diskussion und Abstimmung.

Ein erster Entwurf des Architekten Klaus Heselhaus für die Entwicklung der Wohlenberger Wiek. In Modulbauweise könnten kleine Hütten für die Versorgung der Strandbesucher entstehen. Quelle: Klaus Heselhaus

Im Wesentlichen geht es um die Schaffung von drei Versorgungszentren an drei Standorten mit insgesamt 1200 Parkplätzen – alle landseitig zur Landstraße. Der westlichste Standort ist östlich der Mole. Das mittlere und größte Zentrum soll etwa auf Höhe der „Möwe“ entstehen. Der östlichste Standort wäre der bereits bestehende Parkplatz kurz vor dem „Kinder Motor Land“.

Meerblick aus dem Dünengarten

Der Architekt beschreibt seine Idee so: „Wir wollen die Landschaft in Form eines Dünengartens gestalten. Dazwischen entstehen aufgeständerte Häuschen in Modulform.“ Interessant daran: Die Bauten sollen etwa 3,20 Meter über dem Meeresspiegel stehen und maximal 6 Meter hoch sein. Die so entstehenden Holzdecks böten Seeblick. Auch die Parkplätze sollen attraktiv gestaltet werden. „Man soll das Gefühl haben, man parkt in der Düne“, so Heselhaus.

Architekt Klaus Heselhaus hat erste Entwürfe für die Entwicklung der Wohlenberger Wiek vorgelegt. Quelle: JULIANE SCHULTZ

Grünflächen sind dem Architekten wichtig, Sonnenschutz, Sitz- und Spielgelegenheiten. Er schlägt Netze, Rutschen und Klettermöglichkeiten vor, die mit der Landschaft organisch verschmelzen. In den Hausmodulen stellt er sich typische Strandkiosk-Angebote vor: Eis, Pommes, Kaffee, Tretboot- und Strandkorbverleih. An allen Standorten soll es Duschen und Toiletten geben.

„Wie regeln wir den Verkehr?“

Heselhaus größte Sorge und die vieler Ausschussmitglieder gilt allerdings der Straße zwischen Strand und Versorgungszentren: „Die große Frage lautet: Wie regeln wir den Verkehr und wie bekommen wir die Leute über die Straße?“ Bürgermeister Mevius stimmt dem zu: „Ampeln, Brücken, Überwege oder Aufpflastern – irgendwas muss man da machen.“

Auch die Fragen, ob sich ein Betreiber findet, wie viel Geld mit den Parkplätzen zu verdienen sei, welches gastronomische Niveau man anstrebe und ob sogar ein ganzjähriger Betrieb möglich sei, wurden andiskutiert. Alles Fragen, über die noch intensiv gesprochen werden muss.

450 000 Euro Eigenanteil vorhanden

Der Tenor der Runde ist dennoch schnell klar: Das Projekt ist attraktiv, die Vorstellung dort abends zu sitzen und bei einem Glas Wein aufs Wasser zu schauen, ist verlockend. Und Bürgermeister Mevius hebt sich die wichtigste Information fast für den Schluss auf: Den Eigenanteil könne die Stadt aufbringen. Zweckgebundene 450 000 Euro warten im Haushalt darauf, für so eine Infrastrukturmaßnahme ausgegeben zu werden. 

Am 12. April müssen die Stadtvertreter darüber abstimmen, ob sie bald Piña Colada an der Copacabana von Klütz trinken wollen.

Von Juliane Schultz