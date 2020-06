Tourismus in MV: “Der Tag wird kommen, an dem ein Urlauber das Virus einschleppt“

Rostock

Die Sorge vor einem möglichen Einschleppen des Coronavirus durch Ostseeurlauber ins Land hat sich bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht bewahrheitet. Urlauber stellen bislang kein großes Corona-Risiko für MV dar. In den ersten zwei Wochen nach der Öffnung des Landes für Touristen aus ganz Deutschland sei kein einziger Corona-Fall bei einem Urlauber festgestellt worden, sagt der Rostocker Infektiologe Prof. Emil Reisinger.

Die Debatte zur Öffnung des Tourismus geht indes unvermindert weiter. OZ-Leser sind sich nach wie vor uneins in der Frage, ob von Urlaubern ein Risiko ausgeht.

Nadine Hahn merkt an: „‍️Tja, umsonst aufgeregt. W‍️ir Urlauber sind also bis jetzt doch keine Seuchenschleudern, als die wir hier seit Monaten hingestellt wurden. Ich wünsche mir, dass es so bleibt, damit die Küste von allen genossen werden kann. In Zeiten wie diesen sind Erholung und Entspannung verdammt wichtig – und wo sonst, wenn nicht am Meer, funktioniert das am besten.“ René Bienert berichtet, er sei mit der Familie für vier Tage auf Usedom gewesen. „Und ich muss sagen, alles läuft mit ganz wenigen Ausnahmen genauso ab, wie überall mit den Masken. Es stört nicht und da man eh den ganzen Tag unterwegs ist, kann auch nix passieren.“

Leser mahnen gegenseitigen Respekt an

Für Manja Scheppan bedeutet Tourismus in MV folgendes. „Entweder stapelt sich alles am Strand oder die Straßen werden verstopft. Für jeden, der über Land fahren muss, ist das kein Spaß. Aber Einheimische waren schon immer egal. Als Tourist bin ich auch nicht der König. Und der Tag wird kommen, an dem ein Urlauber das Virus einschleppt.“

Antje Schröder hält fest, dass der Ton die Musik mache. „Ich denke nicht, dass viele die Urlauber angreifen, indem sie erklären, was sie so sauer macht und auch niemand dem Normaltouristen für etwas die Schuld gibt.“ Vonseiten der Regierung heiße es immer, so Schröder: „Wir leben vom Tourismus. Und genau das ist eben falsch. Ein Teil lebt vom Tourismus, viele aber nicht, und diese sind einfach nur noch genervt von den Massen. Dennoch muss man wirklich sagen, dass einige (nicht wenige) sich wie die Axt im Wald benehmen. Ich habe selbst jahrelang in der Gastronomie gearbeitet und es geliebt. Auf Sylt, auf dem Fischland. In der Zeit habe ich viele tolle Menschen kennengelernt. Chefs, Kollegen und Gäste. Es ist toll, wenn dich jemand mit einem Lächeln begrüßt, deinen Namen kennt. Die Zeiten haben sich dennoch sehr geändert und leider fehlt auch oft Respekt den Einwohnern und Dienstleistern gegenüber.“

Matthias Bartel setzt hinzu: „Wenn Gäste der Meinung sind, wir haben kein Recht mehr auf unsere Heimat, weil es ihre Wahlheimat ist, dann läuft da was total verkehrt.“

Oliver Krüger meint: „Also wenn ich mir die ganzen Hasskommentare der letzten Wochen gegenüber Touristen durchlese, dann würde es mich nicht wundern, wenn viele Touris wegbleiben würden. Ich komme selbst gebürtig aus Ost-Vorpommern und bin geschockt, was dort abgeht. Gerade in der Hotellerie und Gastronomie, wo fast jeder Usedomer seinen Job hat. Wo sind die vielen Fürsprecher für den Tourismus?“ Annett Schröder fragt daraufhin: „Ist das so? Ich kann diese negativen Pauschalisierungen nicht mehr lesen. Sie stellen damit jedem Einheimischen ein Armutszeugnis aus, beziehungsweise stellen ihn unter Generalverdacht.“

Jens Wermke schließt mit dem folgenden Gedanken: „Laissez-faire oder Hysterie. Beides keine Lösung. Mir würden schon Vernunft und Respekt reichen.“

Von Juliane Lange