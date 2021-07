Rostock

Zum Start der Urlaubs-Hauptsaison warnt der ADAC vor Staus auf den Autobahnen. „Nach dem Abflauen der Corona-Pandemie sind die Leute urlaubshungrig“, sagt Sprecherin Melanie Mikulla. Die Ostseeküste zähle dabei erneut zu den Hauptzielen der Deutschen – auch aus Alternative zum Auslandsurlaub, um das Risiko auszuschließen, nach der Rückkehr zwei Wochen in Quarantäne zu müssen.

Der Automobilclub rechnet vor allem für das bevorstehende Wochenende mit vollen Straßen und Autobahnen. Bereits diesen Montag begannen in Nordrhein-Westfalen die Schulferien, andere für MV wichtige Bundesländer wie Sachsen und Thüringen folgen bis Ende Juli.

Mehr Verkehr durch Tagesausflügler

Die Verkehrsbelastung wird laut ADAC zudem zusätzlich angeheizt durch einen Trend zu Tagesausflügen. „Nichts buchen, sondern einfach spontan losfahren, wenn das Wetter schön ist – das hat mit Corona enorm zugenommen“, so Sprecherin Mikulla. Stauschwerpunkte sind laut Automobilclub im Nordosten die Autobahnkreuze Rostock, Wismar und Schwerin sowie das Kreuz Wittstock im angrenzenden Brandenburg.

Das große Chaos auf den Straßen blieb am vergangenen Wochenende allerdings aus. „Wir hatten keinen großen Stau, nur im Bereich der A 20-Baustelle bei Kröpelin war es zeitweise etwas angespannt“, hieß es bei der Autobahnpolizei in Metelsdorf (Landkreis Nordwestmecklenburg). Trotz Urlaubszeit gib es in MV zurzeit 45 Baustellen auf Autobahnen sowie wichtigen Bundes- und Landesstraßen.

Corona-Einbruch bei der Bahn

Das pandemiebedingte Plus bei Reisen mit Auto oder Wohnmobil geht offenbar auf Kosten von Bus und Bahn. Das belegt die Reiseanalyse 2021 der Forschungsgruppe Urlaub und Reisen. Laut dieser Umfrage reiste 2020 im Schnitt nur noch jeder 18. Feriengast mit dem Zug nach MV. Im Jahr davor war es noch jeder elfte. Das Auto gewann dagegen im Corona-Jahr 2020 deutlich Marktanteile, von 78 auf 85 Prozent. Insgesamt legten öffentliche Verkehrsmittel in den Vor-Pandemie-Jahren zu.

„Immer mehr Gäste nehmen die umweltfreundliche Anreise mit der Bahn ins Urlaubsland MV in den Blick. Wir hoffen, dass sich dieser Trend, der durch die Pandemie leider unterbrochen wurde, weiter fortsetzt“, sagt Katrin Hackbarth, Sprecherin des Landestourismusverbands. Es müssten noch mehr Angebote für die Mobilität im Urlaubsort geschaffen werden. Sprecherinnen der Tourismusverbände Rügen und Fischland-Darß-Zingst bestätigen: Generell steigt die Nachfrage nach nachhaltigem Urlaub und möglichst klimaneutralen Verkehrsmitteln bei der Anreise.

Züge wieder voller

Die im Lockdown nur spärlich besetzten Züge sind inzwischen wieder voller. Laut einer Sprecherin der Deutschen Bahn AG werde das Angebot an Zügen nach MV „grundsätzlich gut angenommen“. Auch bei der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft ODEG hat das Fahrgastaufkommen „seit Beginn der Schulferien deutlich zugenommen. Das sehen wir auch an der steigenden Zahl der mitgenommenen Fahrräder“, sagt Sprecherin Dietmute Graf.

Zufrieden äußert sich auch das Kölner Unternehmen Train4You, das am Wochenende erstmals einen Nachtzug von Basel nach Binz fahren ließ. Mit 25 Fahrgästen im Schlafwagenabteil bis Binz sei die Auslastung für eine Premierenfahrt völlig in Ordnung, so ein Sprecher.

Von Gerald Kleine Wördemann