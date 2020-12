Tourismus in MV: Im dicken Minus – aber mit guten Aussichten

Rostock

Diese schlechte Nachricht muss die Tourismusbranche MV noch verkraften: Im Gesamtjahr 2020 wird das Minus in der Branche wohl bei 20 Prozent liegen. Der Sommer war zwar super, die beiden Lockdowns konnte er jedoch nicht wettmachen. Nun heißt es: Mund abwischen und weitermachen. Denn die Aussichten sind gar nicht so schlecht. 2021 könnte wieder ein sehr gutes Jahr werden – auch dank Corona-Impfstoff.

Weltweit rechnen Experten zwar damit, dass es bis 2023 dauern wird, bis sich der Tourismus komplett erholt hat. Doch MV ist ja nicht die Welt. Das Land könnte sogar von den Nachwirkungen der Pandemie profitieren: Der Luftverkehr ist komplett am Boden. Das bedeutet, dass der klassische Pauschalurlaub wohl erst einmal nicht so stark gebucht wird wie vor der Krise. Also werden sich viele Menschen ins Auto setzen und nach MV fahren. Zumal der Urlaub im eigenen Land sich in der Pandemie als sicher und schön herausgestellt hat.

Wichtig ist, dass die Tourismusbetriebe im Land durchhalten. Es ist Licht am Ende des Tunnels, man muss nur darauf zugehen. Jetzt heißt es: Zuschüsse mitnehmen und investieren. Der Chic der 90er ist verblichen und muss raus. Nachhaltig und online muss rein. Dann kann das Boom-Jahr 2021 kommen.

Von Axel Büssem