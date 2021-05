Rostock/Schwerin

Seit 13 Uhr beraten Landesregierung, Vertreter der Wirtschaft, der Kommunen und der Sozialverbände wie es in MV weitergehen soll. Entscheidungen geben es auch nach drei Stunden noch nicht – aber erste, deutliche Tendenzen.

Schulen und Kitas sollen ab dem 17. Mai öffnen, die Gastronomie zu Pfingsten und der Einzelhandel erst nach dem langen Feiertagswochenende. Hotels sogar erst Mitte Juni.

Öffnung bei Schulen und Kitas

Schon ab kommenden Montag, 17. Mai, soll ein großer Teil der Schüler in MV in den Schulen zurückkehren – zumindest in Rostock und Schwerin sowie den Landkreisen Vorpommern-Rügen, Nordwestmecklenburg und Rostock.

Das Land plant, dass die ersten bis sechsten Klassen sowie die künftigen Abschlussklassen wieder in Präsenz unterrichtet werden sollen. Bedingung: Die Inzidenz liegt verlässlich unter der 100er Marke.

Pfingsten ins Restaurant?

Erst gute Nachrichten gibt es auch für die Wirtschaft: Aus Teilnehmerkreisen heißt es, dass möglicherweise schon Pfingsten die Gaststätten und Restaurants in MV wieder öffnen dürfen. Im ersten Schritt allerdings nur die Außengastronomie. Als Startdatum ist der 23. Mai im Gespräch.

Zwei Tage später – am Dienstag nach Pfingsten – sollen dann die Einzelhändler im Land wieder öffnen dürfen. Ob mit Testpflicht oder ohne, ist noch unklar.

Urlauber erst ab Mitte Juni?

Nach OZ-Informationen bleibt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) aber bei der Öffnung des Tourismus hart. Frühestens ab dem 7. Juni sollen Hotels und Herbergen wieder Gäste aufnehmen dürfen – und dann wohl zunächst auch nur Einheimisch.

Gäste aus anderen Bundesländern sollen erst ab dem 14. Juni wieder willkommen sein im Urlaubsland Nummer 1 – ein Monat nach der Öffnung des Tourismus in Schleswig-Holstein, Bayern und auch Niedersachsen.

IHK und CDU geht das nicht weit genug

Schon während des Gipfels wird Kritik laut, dass Schwesig nur zaghaft öffnen will: „Vielfach ist der Hinweis zu hören, dass die Inzidenz in Schleswig-Holstein bessere Werte aufweist als in MV. Als Schleswig-Holstein jedoch vor rund vier Wochen die Öffnungsschritte beschlossen hatte, waren die Inzidenzwerte vergleichbar mit den jetzigen in unserem Bundesland. Gemeinsam mit der positiv ansteigenden Impfquote und den Erfahrungen aus dem benachbarten Bundesland sind uns weitere Öffnungsschritte möglich“, sagte Siegbert Eisenach, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Schwerin, der OZ.

Die Wirtschaftsvertreter erneuten ihre Forderung, bereits ab Montag auch Handel und Tourismus zuzulassen. MV drohe den Anschluss an andere Bundesländer zu verlieren. Das sieht auch CDU-Chef Michael Sack genauso: „Natürlich dürfen wir nicht leichtsinnig werden. Aber wir brauchen jetzt auch endlich Mut.“ Zehntausende Existenzen stünden in MV auf dem Spiel, wenn Schwesig die Öffnung weiter hinauszögere.

„Die Branchen – sei es Handel, sei es Tourismus – haben bewiesen, dass sie die Lage bewältigen können und keine Risiko eingehen. Das ganze Land braucht endlich eine Perspektive“, so der Landrat von Vorpommern-Greifswald.

Von Andreas Meyer