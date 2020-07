Rostock/Schwerin

Die Corona-Krise – für den Tourismus in MV soll sie zur Chance werden: Das Land plant nach OZ-Informationen einen Multi-Millionen-Förderfonds für Hotels und Beherbergungsbetriebe im Land. Bis zu 100 Millionen Euro von Bund und Land könnten bereits in den nächsten Wochen bereitstehen.

Wofür das Geld ausgegeben werden darf, ist aber noch offen. Die Liste der Wünsche aber ist bereits lang – und reicht von neuen Radwegen an der Küste über WLAN in den Gäste-Zimmern bis hin zu neuen Lampen und Wellness-Becken in den Hotels.

Finanzminister: Arbeiten an Details

„Der Tourismus wird nach der Krise nicht mehr so sein wie vorher“, sagt Mecklenburg-Vorpommerns Finanzminister Reinhard Meyer ( SPD). Dass in diesem Jahr mehr und mehr Menschen im eigenen Land Urlaub machen, sei eine Chance – doch die könne MV nur nutzen, wenn die Tourismus-Branche auch modern und attraktiv genug sei: „Deshalb wollen wir in die Modernisierung der gesamten Branche und in einzelne Betriebe investieren“, so der Minister gegenüber der OZ.

Ob es am Ende wirklich 100 Millionen Euro werden, die in dem Topf für die Gastgeber sein werden, stehe noch nicht fest. Aber: „Dieses Förderprogramm wird ordentlich Kraft haben“, so Minister Meyer.

WLAN, Lampen oder doch Wellness?

Sowohl der Landestourismusverband als auch der Dehoga-Landesverband sind bereits über die neuen Geldquellen informiert worden: „Wir warten auf Details“, sagt Dehoga-MV-Chef Lars Schwarz. Geld zu investieren – das sei nötig. Corona habe die Lage nur nochmals deutlich gemacht: „Wir haben in MV viele Häuser, die neu sind. Aber wir haben auch viele Betriebe, die nach der Wende neu gemacht wurden. Die sind einfach mal mit Modernisierungen dran“, so Schwarz.

Schleswig-Holstein habe es vorgemacht: „Wir brauchen in der Branche Geld für die Häuser“, so Schwarz. Neue Zimmer-Möbel, Teppiche, Tapeten – mit solchen vermeintlichen „Kleinigkeiten“ fange es an. „Neue Lüftungsanlage, neue Fernseher auf den Zimmern oder auch neuer Wellness-Bereich: All das sollte aus unserer Sicht gefördert werden, all das steigert die Qualität.“ Kleinere Betriebe könnten bis zu 50 Prozent ihrer Investitionen ersetzt bekommen.

Arcona-Gruppe will Geld für WLAN

Auch die einzelnen Unternehmen haben bereits konkrete Vorstellungen, wofür sie Geld aus Schwerin ausgeben würden: „Wir sind in der Krise gut aufgestellt, wir wollen nach vorne blicken“, sagt Alexander Winter, Geschäftsführer der Rostocker Arcona-Gruppe. Er will beispielsweise in moderne Multimedia-Technik und schnelles Internet in den Zimmern „seines“ Rügener Hotels investieren: „Die Digitalisierung ist ein großes Thema. Auch in der Tourismus-Branche.“ WLAN in allen Bereichen – das seien die Gäste von daheim gewohnt, das würden sie auch im Urlaub erwarten.

Albrecht Kurbjuhn, Senior-Chef des Hotels „Polarstern“ in Kühlungsborn, würde den Geldsegen vom Land hingegen gerne für „Größeres“ ausgeben: „Wir brauchen neue und bessere Radwege, Wanderwege. Wir müssen unser Land für Gäste mehr erlebbar machen.“ Von Investitionen in die „große“ Infrastruktur würden viele Häuser und nicht einige wenige profitieren. „Sein Hotel alle zehn Jahre neu aufzustellen – das sollte jeder Betreiber von sich aus machen.“

Noch eine Idee des Hoteliers aus dem mecklenburgischen Ostseebad: „In Schleswig-Holstein sind in den vergangenen Jahren überall an der Küste Strandbars entstanden. Die Leute können dort Meer, Natur und Gastronomie genießen.“ Solche Angebote würden in MV oft fehlen. Und: Neue Seebrücken brauche das Land, mehr Erlebnis an der frischen Luft.

Tourismusverband setzt auf Nachhaltigkeit

Geht es nach dem Landestourismusverband, dann gibt es Geld vor allem für nachhaltige Projekte: „Wir können nicht länger ‚nur‘ den Bestand verwalten“, sagt Geschäftsführer Tobias Woitendorf. „Wir brauchen einen Schub, eine Strategie für die Investitionen.“ Umweltschutz müsse ein Thema sein: „Das fängt bei neuen Mobilitätslösungen an, mit denen wir unsere Orte entlasten und den Gästen die Anreise bequemer machen.“

Und: „Wichtiger als neue Betten wäre es für die Branche und die Menschen im Land, wenn wir mit dem Geld Wohnraum für die vielen Arbeitskräfte im Tourismus schaffen. Bezahlbaren Wohnraum.“

Von Andreas Meyer