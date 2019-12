Tourismus in MV entwickelt sich 2019 positiv

Schwerin

Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) sieht die Entwicklung des Tourismus in 2019 positiv. Zwölf Prozent der Wirtschaftsleistung in Mecklenburg-Vorpommern würden mittlerweile durch den Tourismus erbracht, sagte Glawe am Montag in Schwerin. 17,8 Prozent der Erwerbstätigen arbeiteten in der Tourismusbranche, das sei jeder sechste Beschäftigte in MV.

Zu den größeren Tourismusprojekten in 2020 zählen das Kinderhotel in Trassenheide auf Usedom für 17,8 Millionen Euro, das Kreuzfahrtterminal mit Landstromanlage in Warnemünde für 15,1 Millionen Euro, der neue Caravanplatz mit Mehrzweckhalle am vorpommerschen Kosenowsee, der Kurpark von Prerow, der Tierpark Wismar und das neue Flamingohaus im Schweriner Zoo.

Von Januar bis September wurden in MV laut Statistikamt 28,3 Millionen Übernachtungen gezählt, rund zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer lag bei 4,2 Nächten. Besonders hoch waren die Zuwächse auf Fischland-Darß-Zingst (+16 Prozent), Usedom (+15,7 Prozent) und Rügen/ Hiddensee (+10,8 Prozent). An der Mecklenburgischen Seenplatte (+3,5 Prozent) und Westmecklenburg (+2,1 Prozent) waren sie dagegen etwas geringer.

Die Zahl der ausländischen Gäste dagegen sank von Januar bis September um 2,4 Prozent auf 337.000. Allerdings stieg gleichzeitig die Zahl der Übernachtungen um 3,4 Prozent auf 955.000. Besonders stark zugenommen haben Besuche aus Polen (+43,2 Prozent). Glawe kündigte gezielte Werbemaßnahmen in Skandinavien und in den Alpenländern an. Probleme bereitet der Tourismusbranche allerdings der Fachkräftemangel. So waren im September noch 126 Ausbildungsstellen als Koch unbesetzt. Auch angehende Restaurantfachkräfte und Hotelfachkräfte werden noch gesucht.

Von RND/epd