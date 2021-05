Rostock

Nun geht es also doch schneller, als ursprünglich geplant. Der von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) im OZ-Interview angekündigte und auf den 28. Mai vorgezogene Saisonstart des Tourismus hat unter Lesern für reichlich Unmut gesorgt. Geplant war die Öffnung für Einheimische zunächst für den 7. Juni, für Auswärtige dann eine Woche später.

John Sneyder adressiert seinen Post an die Politik: „Liebe Landesregierung, liebe Frau Ministerpräsidentin, ist das Ihr Ernst? Sie prüfen am 26. Mai, ob sie am 27. Mai eine Verordnung erlassen können, die eine Tourismusöffnung am 28. Mai ermöglicht? Verstehen Sie mich nicht falsch, gerne wollen wir die überfällige Öffnung so schnell wie möglich vollziehen, aber ein bis zwei Tage vorher erst die Gewissheit zu erlangen, ist mehr als eine Zumutung“, kritisiert Sneyder, der auch die Gründe für seine Kritik formuliert. So bedürfe es einer gewissen Vorbereitung, was etwa Personal und Warenlieferung angehe, sagt der Leser. „Kann sich niemand in Schwerin vorstellen, dass man Gäste nicht von Woche zu Woche vertrösten kann und dass diese spätestens nach der zweiten Stornierung lieber nach Mallorca oder Schleswig-Holstein fahren?“ Andreas Steinemann vermutet, dass das durchaus Strategie sein könne. „Man sendet wohlwollende Signale, weiß aber, dass eh so schnell keiner kommen kann.“ Tobi Mallison beklagt: „Wahlkampf zu Lasten der Unternehmen.“

Freude bei potenziellen Urlaubern

Erik Eimer gibt zu bedenken: „Wenn ich hier die Kommentare lese, habe ich den Eindruck, dass niemand mehr Frau Schwesig vertraut. Was wäre denn die Alternative?“ Auch Bernd Böhme findet: „Lasst doch die Politiker sein, freut euch lieber, dass die Touristen wieder kommen dürfen. Wir jedenfalls kommen sehr gerne zu euch. Ich hoffe, wir sind auch willkommen.“

Sibylle Lange schimpft dennoch: „Wissen die überhaupt, was das für eine enorme Arbeit ist, dieses Hin und Her? Außerdem sind die Gäste, die storniert haben, sowieso weg. Es ziehen höchstens ein paar Gäste, die verkürzen mussten, wieder vor.“ Markus Faber sieht es so: „Die Umfragewerte sind im Keller, und was macht die Ministerpräsidentin? Sie lockert fast alle Maßnahmen, um sich so ihre Wiederwahl im September zu sichern.“ So wolle sie die Menschen davon überzeugen, dass sie eine Macherin ist, meint Faber.

Forderungen nach Konzepten für die Zeit nach dem Sommer

Jana Ruch verlangt nach einem „Plan“, aus dem hervorgeht, was wann passiert. Stattdessen, so Ruch, reagiere „die Regierung nur auf Druck, und das kann doch nicht Sinn der Sache sein.“ Sven Röger stellt zur Diskussion: „Wenn eine Party mit 6000 Menschen – ohne das Hygieneregeln eingehalten werden – zugelassen wurde, wird ihr (Frau Schwesig) wohl nichts anderes übrig bleiben, als über Lockerungen nachzudenken. Alles andere kann man den Bürgern wohl nicht mehr vermitteln.“ Leon Engel hält fest: „Ohne weitere vorbeugende Maßnahmen wird es im Herbst aber genau wie letztes Jahr laufen. Es müssen unbedingt weitere Anpassungen her, die nicht auf „alles schließen“ basieren.“

Von Juliane Lange