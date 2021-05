Rostock

Jetzt geht’s los: Gastronomie und Hotellerie in MV stehen nach dem langen Lockdown vor einem Neustart. Das freut auch die zahlreichen Zulieferer der Branche, die ebenfalls erheblich unter den Pandemie-Beschränkungen gelitten haben. Jetzt müssen die Unternehmen innerhalb kürzester Zeit wieder hochfahren – was nicht ohne Probleme abgeht. Doch der Optimismus überwiegt.

Zunächst dürfen am Pfingstsonntag die Restaurants wieder öffnen. „Das ist der denkbar schlechteste Zeitpunkt“, ärgert sich Holger Wulff, Geschäftsleiter beim Rostocker Großmarkt Handelshof, in dem besonders viele Gastronomen einkaufen. „Wegen des Herrentags können wir erst am Montag anfangen, zu bestellen. Das wird eine Riesenherausforderung.“

Einkaufen wie zur Neueröffnung

Denn nicht nur die Kühlschränke der Restaurants seien leer: „Für viele wird das nach der langen Schließzeit quasi eine Erstbestellung wie bei der Neueröffnung“, erklärt Wulff. Normalerweise würden Gastronomen im Handelshof im Schnitt etwa für 700 bis 800 Euro einkaufen. „Jetzt erwarten wir locker das Drei- bis Vierfache.“

Das werde definitiv zu Engpässen führen, da wegen Corona viele Lieferketten unterbrochen worden seien, kündigt Wulff an. „So ein Container mit Fleisch aus Südamerika fällt ja nicht vom Himmel. Der muss erstmal auf die Reise geschickt werden. Und ein gut gereifter Ziegenkäse muss sechs Wochen reifen.“

Speisekarten werden anders aussehen als vor Corona

Vor allem gastronomiespezifische Artikel, wie Fünf-Kilo-Eimer Quark oder einzeln portioniertes Ketchup, seien im Lockdown teilweise gar nicht mehr hergestellt worden. „Viele Hersteller sind noch in Kurzarbeit“, so Wulff. Daher würden die Gastwirte sicher nicht „zu hundert Prozent alles vollständig und zu den gewohnten Lieferzeiten“ bekommen. „Und auch die Speisekarten werden zum Start anders aussehen als vor dem Lockdown.“

Wieder Fassbier am Zapfhahn: „Rostocker läuft!“

Zu den Branchenzulieferern, die am meisten unter den Restaurant- und Hotelschließungen gelitten haben, zählen die Brauereien. TV-Bilder von Fassbier, das mangels Abnehmer weggeschüttet werden musste, ließen die Herzen von Bierfreunden bluten.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die Gastgeber freuen sich sehr, dass es an Pfingsten endlich wieder losgeht – und wir natürlich mit ihnen“, sagt daher Wilfried Ott, Geschäftsführer der Hanseatischen Brauerei Rostock. „Wir sind jedenfalls bestens vorbereitet, wenn es an den Zapfhähnen bald wieder heißt: ,Rostocker läuft!’“

Nach dem Lockdown: Tischdecken werden aufgefrischt

Auch Wäschereien war durch den Lockdown ein wichtiger Teil der Kundschaft weggebrochen, denn viele sind von Restaurants, die Tischdecken und Servietten waschen lassen, und natürlich von der Hotelbettwäsche abhängig. Gabriele Wulf, Geschäftsführerin der Wäscherei Wulf in Rostock, meint daher: „Wir freuen uns, dass es wieder losgeht. Die ersten Kunden haben auch schon angerufen.“ Am Freitag will sie die erste Ladung Wäsche von einem Restaurant abholen. „Der Gastwirt will vor der Eröffnung Tischdecken und Sitzkissen noch einmal auffrischen lassen.“

Alles sei aber nicht wieder in Ordnung, betont Wulf: „Einige Gastro-Kunden werden nicht wiederkommen, weil sie schließen mussten.“ Zudem fehle auch noch das wichtige Geschäft mit Caterern von Großveranstaltungen wie Live-Konzerten in der Rostocker Stadthalle. Das Geschäft komme aber über die Runden: „Wir mussten zwar den Gürtel enger schnallen, aber ich musste niemanden entlassen“, so Wulf.

Erste Anfragen kommen aus MV und Hamburg

Die Fleischerei Kaeding in Bad Sülze (Kreis Vorpommern-Rügen) belieferte vor dem Lockdown mehr als 50 Hotels bundesweit mit Aufschnitt fürs Frühstücksbüfett und anderen Fleischwaren. Auch damit war lange Schluss. Doch jetzt regt sich wieder Interesse, freut sich Chefin Sigrid Kaeding: „Die ersten vorsichtigen Anfragen sind schon da, teilweise aus MV, aber auch schon aus Hamburg. Die Kunden fragen, ob wir lieferbereit sind, und ich kann antworten: ,Ja, sind wir!’“

Bestellungen ließen allerdings noch auf sich warten. Konkretes Interesse gebe es aber schon von Restaurants an den neuen Bratwurstsorten in den Geschmacksrichtungen Lakritz oder Barbecue sowie an der „Feuerwehrwurst“ mit Tomate und Chili, verrät Kaeding. Aber erst, wenn die Bestellungen auch tatsächlich eingegangen sind, will sie auch alle Mitarbeiter komplett aus der Kurzarbeit zurückholen. „Dann können wir schnell wieder hochfahren“, verspricht Kaeding.

Von Axel Büssem