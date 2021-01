Tourismus in MV will aufmachen: "Wie kann man jetzt an Lockerungen denken?"

Rostock

Die Corona-Pandemie hat das Reisen nahezu zum Erliegen gebracht. Wer doch unterwegs ist, muss mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Seit dem 24. Januar gelten zudem mehr als 20 Staaten als Hochrisikogebiete, ein großer Anteil davon in Europa.

Gleichzeitig ist die Rede von Lockerungen, etwa in Form eines EU-Impfpasses, der Immunisierten die Einreise erlaubt. Urlaubsländer wie Griechenland, Malta und Spanien haben bereits für ein solches Dokument geworben und angedeutet, dass damit freies Reisen für Geimpfte wieder möglich sein könnte. Viele OZ-Leser monieren jedoch den Zeitpunkt der Debatte.

Über das Reisen in diesen Zeiten hält Torsten Preuß grundsätzlich fest: „Reisen war vor dem Lockdown für eine Familie mit sechs Personen unbezahlbar und wird es nach dem Lockdown erst recht sein, weswegen unsere Prioritäten nicht in diesen Aktivitäten zu suchen sind.“ Dass sich der Tourismus im Winterschlaf befinde, kann Annette Schulz derzeit nicht beobachten: „Was für ein Unsinn. Die Leute verreisen doch, was das Zeug hält. Es war doch gerade vor ein paar Tagen in den Medien zu lesen, was am Berliner Flughafen los war.“

Eine weitere Zuschrift erreicht uns von einem OZ-Leser, der sich bei Facebook Stralsund Passion nennt. Er oder sie fragt, wie man angesichts der Infiziertenzahlen schon an Lockerungen und Reisen denken könne. „Ist ja fast wie beim Fußball, kaum gewinnt Hansa Rostock, wird schon an einen Aufstieg gedacht, und was passiert am Ende immer?“ Ralph Borchardt ergänzt: „Ja genau, das ist jetzt wichtig. Erst mal müssen die Geschäfte und Restaurants wieder öffnen.“ Ins gleiche Horn bläst Ina Müller Kähler: „Ich finde diese Denkweise zum jetzigen Zeitpunkt irrelevant und unangebracht. Bis jetzt stockt hier massiv die Impfung. Die potenziellen Kunden, Urlauber, Restaurantbesucher usw. haben noch nicht mal annähernd Aussicht auf einen Impftermin. Wer soll denn jetzt die Restaurants besuchen? Das Pflegeheim im Gruppenausflug?“

Karsten Jonuscheit stellt daraufhin die Frage, was passiere, wenn sich die Mehrzahl dieser potenziellen Kunden gar nicht impfen lassen wolle. Zur Debatte um Privilegien für Geimpfte sagt Jonuscheit: „Warum sollte es für Geimpfte Privilegien geben? Da sie ja möglicherweise trotzdem Überträger sein können. Und was ist mit denen, die die Impfung nicht vertragen? Und was ist mit denen, die sich einfach nicht impfen lassen möchten, die zum Beispiel auch eine Grippe-Impfung nicht gebraucht haben die letzten Jahrzehnte, die werden alle geächtet und ausgeschlossen?“

Urlaub in den eigenen vier Wänden schlägt Regina Radtke vor: „Ist doch ein tolles Urlaubsziel 2021.“

Bundesregierung prüft weitgehende Einstellung des Flugverkehrs

Zu einer möglichen staatlich verordneten Reduzierung des Flugverkehrs meint Christopher Griesch: „Ich würde das gut finden. Wäre ein Weg, schneller wieder in die Normalität zu kommen.“ Peter Rietzschel meint: „Der Umwelt würde es guttun.“ Dirk Schmidt fragt indes: „Was nützt die Einstellung des Flugverkehrs, wenn jeden Tag Tausende Lkw-Fahrer Tag für Tag durch Europa fahren, ohne zum Beispiel bei der Einreise nach Deutschland einen Test an der Grenze machen zu müssen!?“ Alex Leyferov setzt hinzu: Dafür sei es zu spät. „Die neuen Mutationen sind schon da. Dafür muss man auch die Grenze dichtmachen, was in Europa nicht vorstellbar ist.“

Von Juliane Lange