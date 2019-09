Rostock

Die Campingbranche in MV boomt. Schon im ersten Halbjahr lag das Wachstum deutlich über dem Bundestrend. Und auch in der Hochsaison dürfte es sehr gut gelaufen sein, so die vorläufige Bilanz. Schaut man sich auf den Campingplätzen im Land um, versteht man auch, warum die Gäste sich bei uns so wohlfühlen: Hier ist man noch in der Natur, man kennt seine Nachbarn und das pure Ferienerlebnis steht über dem Komfort.

Festzustellen ist, dass sich die wohl romantischste und ursprünglichste Campingform auf dem Rückzug befindet: Es wird immer weniger gezeltet. Dabei ist das doch die Art von Urlaub, bei der man der Natur am nächsten kommt. Stattdessen sind immer mehr Camper im Wohnmobil unterwegs oder mieten sich eines direkt auf dem Campingplatz. Letzteres ist sicher mit Blick auf die Klimabilanz vorteilhaft: Wenn man dann auch noch mit dem Zug anreist, spart das CO2 und entlastet die zur Ferienzeit überfüllten Straßen.

Für den Tourismus im Land insgesamt ist es wichtig, dass MV allen Urlaubern etwas in ansprechender Qualität bietet – vom einfachen Zeltplatz bis zur Luxusherberge. Nur dann bleibt MV auch künftig Sommerurlaubsziel Nummer Eins der Deutschen.

Von Axel Büssem