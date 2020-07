Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat ein positives Zwischenfazit der Tourismussaison in Mecklenburg-Vorpommern in Zeiten der Corona-Krise gezogen. „Wir sind sehr froh, dass wir als Tourismusland Nummer eins weiter Tourismus anbieten können und trotzdem am gesündesten durch diese Krise kommen“, sagte sie. Derzeit seien 400.000 Übernachtungsgäste im Land.