2020 war ein schlechtes Jahr für die deutsche Reisebranche – und 2021 verspricht bislang kaum besser zu werden. Die Buchungen für den Sommer liegen, gemessen am Umsatz, gut drei Viertel unter den Zahlen im Vorjahreszeitraum. Die Infektionszahlen steigen, und die Regierung hat nun die Bundes-Notbremse beschlossen.

Gleichzeitig aber darf in Schleswig-Holstein seit Montag in großen Teilen wieder die Außengastronomie öffnen – und bald sogar noch mehr: Hotels und Ferienwohnungen in vier Modellregionen dürfen ab dem 19. April wieder Touristen aufnehmen. Reinhard Meyer, Präsident des Deutschen Tourismusverbands, spricht im Interview über enttäuschte Hoffnungen und ein Siegel, das sicheres Reisen wieder ermöglichen könnte.

Herr Meyer, nach bald sechs Monaten Reiselockdown in Deutschland gibt es nach wie vor keine klare Perspektive. Wie kann man das noch erklären?

Wir haben in dieser Krise lernen müssen, dass Tourismus für die Bundesregierung keine große Rolle spielt. Das ist so, das bleibt so, das ist frustrierend. Da muss man auch immer wieder darauf hinweisen – denn Tourismus ist ein ganz, ganz großer Wirtschaftsfaktor. In bestimmten Regionen in Deutschland weiß man das, aber in Berlin weiß man das noch lange nicht. Das hat sich leider wieder einmal bestätigt.

Tourismusverband-Chef Meyer fordert Perspektiven: „Brauchen ein Siegel für sicheres Reisen"

Beim Corona-Gipfel von Bund und Ländern am Montag hätte über Tourismus geredet werden sollen. Er wurde abgesagt. Stattdessen ist eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes geplant. Ist das gut oder schlecht für die Branche?

Wir erleben nach wie vor eine extrem schwierige Situation mit viel Unsicherheit, die auch das verhaltene Buchungsverhalten der deutschen Urlauberinnen und Urlauber bestimmt. Viele Unternehmen haben gute Hygienekonzepte – nur können sie das im Moment nicht beweisen, weil nirgendwo etwas geöffnet ist. Insofern wünsche ich mir, dass es ein wenig Flexibilität bei den Öffnungsmöglichkeiten gibt. Durch das Infektionsschutzgesetz wird eine Chance wahrgenommen, einheitliche Regeln für Deutschland zu schaffen für Regionen mit einer Inzidenz über 100. Das heißt im Umkehrschluss aber auch: Überall da, wo die Inzidenz stabil weit unter 100 liegt, müssen vorsichtige Öffnungen für den Tourismus angegangen werden, am besten in Form von Modellprojekten.

Das ist aber kein Punkt, der ins Infektionsschutzgesetz aufgenommen werden kann.

Nein, hier spielen nach wie vor die Länder und die Ministerpräsidentenkonferenz eine große Rolle. Sie müssen gemeinsam eine Antwort darauf finden, wie bei einer niedrigen Inzidenz als Erstes auch Öffnungsperspektiven geschaffen werden können. Das ist für mich eigentlich das Spannende, das jetzt ein bisschen durch die Notbremsendiskussion in den Hintergrund gerät.

Aber es gibt ja Bewegung: In Schleswig-Holstein sollen sich ab nächster Woche einige Regionen als Tourismus-Modellregionen beweisen dürfen.

Ja, ich begrüße das außerordentlich! Da sind jetzt vier Modellprojekte ausgewählt worden – alle in Regionen mit einer Inzidenz unter 50. Und das sind doch genau die Bedingungen, um gezielt Tourismus zu ermöglichen unter all den Hygienekonzepten, die vorgelegt worden sind. Sehr spannend ist das Modellprojekt in der Lübecker Bucht, wo es ja vor allen Dingen auch um das Thema Besucherlenkung geht: Wie geht man mit Tagestouristen um? Wird schafft man es, nicht überlaufen zu werden und eine Situation zu schaffen, wo sich alle sicher fühlen?

Schwierig finde ich hingegen Modellprojekte bei einer Inzidenz über 100 oder knapp darunter, so wie beispielsweise im Saarland. Denn das schafft keine sichere Reisesituation. Und wenn diese Modellprojekte schiefgehen, dann haben wir alle nichts gewonnen.

Der DTV hat im Februar ein Strategiepapier für „Sicheres Reisen im Deutschlandtourismus“ vorgelegt, das eine dreistufige Inzidenzampel für Öffnungen vorschlägt. Über Modellprojekte ist darin noch nichts zu lesen.

Die Räder in der Pandemie drehen sich sehr schnell, das ist auch für Verbände eine Herausforderung. Als unsere Arbeitsgruppe Tourismuspolitik sich für eine Überarbeitung des Papiers entschieden hat, war von einem Infektionsschutzgesetz und Änderungen auf Bundesebene noch nicht die Rede. Daran lässt sich die Halbwertzeit solcher Papiere in der Pandemiesituation ablesen. Wir wollen keine Forderungen stellen, die niemand erfüllen kann. Daher überarbeiten wir das Papier noch einmal.

Aber es wird darauf hinauslaufen, dass wir natürlich die Notbremse in Regionen mit einer Inzidenz über 100 akzeptieren – und insofern knüpfen wir auch an unser altes Papier an. Aber spätestens in Regionen mit einer Inzidenz unter 50 muss Tourismus möglich sein, zum Beispiel in Form von Modellprojekten. Wenn die Inzidenz aber stabil niedrig bleibt, dann muss der Tourismus wieder ohne Einschränkungen öffnen können. Aber das muss man dann regional entscheiden. Dazu kommen die Säulen, die wir immer schon in den Vordergrund gestellt haben: Impfen, Testen, Kontaktnachverfolgung und Hygienemaßnahmen.

Wie können Urlauber künftig sicher sein, in einer Unterkunft mit vernünftigem Hygienekonzept unterzukommen?

Wir brauchen überprüfte Sicherheit beim Reisen. Wir haben dem Tourismusbeauftragten der Bundesregierung vorgeschlagen, eine Art Siegel mit festen Kriterien einzuführen. Ich denke, das ist genau, was die Gäste der Zukunft von den Touristikern erwarten. An der Hotelrezeption wird künftig nicht nur die Frage nach dem WLAN im Vordergrund stellen, sondern die Gäste werden genau hingucken: Welches Hygienekonzept hat meine Unterkunft? Kann ich mich als Gast sicher fühlen? Da können solche Initiativen nur hilfreich sein, um Perspektiven zu schaffen.

Stichwort Perspektiven, da spielt das Impfen ja eine große Rolle. Bei der MPK hätte auch über die Reisefreiheit für Geimpfte diskutiert werden sollen. Wann ist aus Ihrer Sicht der Zeitpunkt gekommen, dass sie ohne Einschränkung ins Hotel dürfen, während Nichtgeimpfte sich weiterhin testen lassen müssen?

Die Frage „Dürfen Geimpfte mehr als andere?“ wird man mit zunehmender Zahl der Geimpften mit Ja beantworten müssen. Diese Diskussion wird sehr schnell auf uns zukommen. Wenn ab Mai viel mehr Impfstoff verfügbar ist und die Impfungen voranschreiten, werden geimpfte Menschen schnell die Frage stellen: „Warum muss ich noch die Restriktionen wie andere, Ungeimpfte, über mich ergehen lassen?“ Und dann sind wir mitten in der Sommersaison des Deutschland-Tourismus.

Mit welchen Gefühlen blicken Sie auf diese Sommersaison?

Ich habe da sehr gemischte Gefühle. Wir brauchen eine vernünftig funktionierende Sommersaison, weil wir gerade in wirtschaftlicher Hinsicht viel aufzuholen haben. Wenn das nicht gelingt, dann haben wir wirklich ein düsteres Szenario. Bisher konnten wir die wirtschaftlichen Schäden noch einigermaßen in Zaum halten, auch durch die Hilfen des Bundes und der Länder. Aber wenn die Sommersaison ausfällt, dann bin ich ratlos.