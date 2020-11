Tourismusverband MV hofft auf vorsichtige Öffnung zum Jahresende

Rostock

Nach den geringen Zahlen von Neuinfektionen mit dem Sars-CoV-2-Virus der vergangenen Tage hofft die Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern auf eine sanfte Öffnung zum Jahresende. Dazu wolle der Tourismusverband Vorschläge unterbreiten, um die Sicherheit der Gäste weiter zu verbessern, sagte der Geschäftsführer des Landestourismusverbands, Tobias Woitendorf, am Dienstag. Um eine Perspektive zu erhalten, werde unter anderem ein entsprechendes Qualitätssiegel erarbeitet, in dem verschiedene Sicherheitskriterien Einlass finden.

Viele überregionale Gäste

Gleichzeitig bedürfe es wegen der überregionalen Herkunft vieler Gäste auch einer Verständigung mit anderen Ländern zum Regulieren von Reisen aus Risikogebieten. „Negativtests als Voraussetzung könnten eine Option sein“, sagte Woitendorf.

Bis Ende November sind alle touristischen Betriebe geschlossen. Die Bundesregierung und die Landesregierungen wollen möglicherweise kommende Woche entscheiden, ob im Bereich des Tourismus Änderungen möglich sind. Zum Jahresende sind die touristischen Betriebe regelmäßig nahezu ausgebucht. Auch für die Gastronomie sind diese Tage Höhepunkte in der eher tristen Nebensaison.

30 Neuinfektionen in MV am Montag

Am Montag waren in Mecklenburg-Vorpommern lediglich 30 neue Infektionen registriert worden, die wichtige Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen sank landesweit auf 41,2. Am Montag vergangener Woche lag die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 49,7. Dies waren und sind die niedrigsten Wert in Deutschland. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstag bei 141,1.

